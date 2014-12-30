برتری پرگل بحرین در زمین عربستان/ امارات برابر اردن پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال در قاره آسیا امروز سهشنبه دو بازی برگزار شد که در یکی از این بازیها بحرین نخستین حریف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا در زمین عربستان با نتیحجه 4 بر یک به پیروزی دست یافت.
در این مسابقه فوزی آئیش (20 - پنالتی)، سامی الحسینی (25)، اسماعیل عبداللطیف (58- پنالتی و 89) برای تیم بحرین در این بازی گل زدند و تنها گل عربستان در دقیقه 47 و توسط نایف هزازی به ثمر رسید.
همچنین تیم امارات موفق شد در خانه خود با نتیجه یک بر صفر مقابل اردن به پیروزی دست یابد. هبوش صالح در دقیقه 90 تک گل امارات را در این بازی به ثمر رساند.
تیم فوتبال ایران در گروه C مسابقات جام ملتهای آسیا به مصاف تیمهای بحرین، امارات و قطر میرود. شاگردان کیروش روز یکشنبه 21 دیماه برابر بحرین صف آرایی میکنند، سپس روز پنجشنبه 25 دیماه برابر قطر به میدان میروند و در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی، روز دوشنبه دوشنبه 29 دیماه برابر امارات قرار خواهد گرفت.
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