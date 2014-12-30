به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از اینکه امشب سهشنبه با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد رسمی خود با تیم فوتبال پرسپولیس را به ثبت رساند، در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از همه خبرنگاران و هوادارانی که تا این لحظه منتظر من بودند، تشکر کرده و امیدوارم بتوانم گوشهای از زحمات آنها را پاسخ دهم.
وی با بیان این جمله که مشکلش تنها رضایتنامه بود، افزود: خوشبختانه در آخرین لحظات رضایتنامهام صادر شد، هرچند یک گله دارم. درست است باشگاه پرسپولیس با مشکلات مدیریتی مواجه است اما رضایتنامهام میتوانست زودتر از اینها گرفته شود.
بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه 200 میلیون تومان پول رضایتنامهاش را خودش به باشگاه داده است، اظهار کرد: این مساله صحت ندارد زیرا 200 میلیون را باشگاه پرسپولیس و به صورت دو چک 100 میلیون تومانی پرداخت کرده است.
وی همچنین در مورد اینکه باشگاه سایپا تنها پول نقد میخواست، خاطرنشان کرد: تاریخ این چکها برای فردا چهارشنبه بوده و پول نقد محسوب میشود.
حاتمی در پایان در مورد اینکه در بدترین شرایط به پرسپولیس آمده است، گفت: بله اینچنین است اما امیدوارم بتوانم با تلاش خود و سایر نفرات تیم بتوانیم پرسپولیس را از بحران خارج کنیم.
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