دوازدهمين كنفرانس سراسري دانشجويان عمران برگزار مي ‌شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ايجاد زمينه و جو مناسب علمي به منظور رشد قابليت ‌هاي پژوهشي دانشجويان، آشنايي با طرح ‌هاي كلان عمراني كشور و افزايش سطح علمي و كاربردي دانشجويان از اهداف اين كنفرانس دانشجويي است.

سازه ها، سازه هاي هيدروليكي، نرم افزارهاي عمران، خاك و پي، زلزله، گرايش‌ هاي آب، نقشه ‌برداري، مديريت ساخت از مباحثي است كه در دوازدهمين كنفرانس سراسري دانشجويان عمران مورد بررسي قرار مي گيرد. مديريت كلان شهرها و مديريت بحران شهري نيز محورهاي اصلي اين كنفرانس خواهد بود.

همزمان با برگزاري اين كنفرانس، نمايشگاه‌ هاي دستاوردهاي دانشجويي، دستاوردهاي صنعتي، كتاب و نرم افزارهاي مهندسي عمران برگزار مي ‌شود.



به گزارش "مهر"، علاقمندان مي ‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي www.12th-cesc.com مراجعه كنند.