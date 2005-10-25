كوچه گردان عاشق با ياد عاشق بزرگ به كوچه هاي محروميت رفتند

كوچه هايي تنگ همچون دل هاي اهالي شان. تنگ از فراخي روزگاري سخت كه بر تن و جانشان تير مي كشد.

امسال شب بيست و يكم ماه رمضان براي ششمين بار كوچه گرداني عاشق هم پيمان با مولايشان علي، روي پوشانده و كيسه ها بر دوش گرفته رهسپار اين كوچه هاي دلتنگي شدند.

دانشجويان و مردم در كنار يكديگر به ياري محرومان آمده بودند، نزديك 90 ميليون ريال از سوي مردم جمع آوري شده بود و بقيه هزينه خريد مايحتاج يك ماهه خانواده هاي محروم از سوي دانشجويان تأمين شده بود.

كيسه ها از مواد غذايي و مواد شوينده پر شده بود و با يك آدرس و يك نفر كه آشنايي بيشتري به منطقه داشت همراه دانشجويان به سوي خانه هاي شناسايي شده رهسپار مي شدند.

يافتن خانه ها كار ساده اي نبود اما از آن سخت تر اين بود كه مجبور بودند از ميان همه آن خانه ها كه فقر از سر و روي آنها مي باريد تنها به چند خانه اكتفا كنند. كيسه ها سنگين بود اما نه به سنگيني غم دل هاي پيرزنان و پيرمرداني كه جز پينه هاي دستانشان آشنايي نمي بينند.

نزديك 300 آدرس شناسايي شده، ماشين هاي زيادي در محوطه خانه فرهنگ دولت آباد شهرري گرد آمده اند. ماشين كه به راه مي افتد فردي كه به عنوان بلد محلي با ما همراه شده است كوچه هايي را كه پشت سر مي گذاريم را نشان مي دهد و مي گويد كاش مي توانستيم همه اين خانواده ها را شناسايي كنيم زيرا بسياري از آنها نمي خواهند به طور مستقيم كمكي دريافت كنند.

يكي از آدرس ها را نمي يابيم اما انگار مولا نمي خواهد كيسه ها دوباره بازگردد. خانواده آخر به رغم آنكه در برگه شناسايي پنج نفر ذكر شده اما بيش از ده نفر در آن خانه كوچك زندگي مي كنند. كيسه اضافه به آن خانواده داده مي شود و گروه با رضايت بر مي گردد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، كوچه گردي در عشق پايان ندارد. نزديك هاي سحر گروه ها بازمي گردند با دستان خالي اما پر از عشق. كوله بارهاي خالي شده از ارزاق اما پر از احساس پاك و لبريز از تمناي پرستش پروردگار.