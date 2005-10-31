حس هاي عيني و ملموس در سروده شاعران زن

جمعه‌ بازارهاي عشق‌آباد

با اين همه، شايد بارزترين وجه بروز زنانگي در شعر اين دسته از شاعران ، عشق و البته حس‌هاي رمانتيك باشد.

فضاي شعري دهه ‌هاي آغازين قرن چهاردهم خورشيدي به گونه ‌اي بود كه شاعران بيشتر به سمت شعرهاي ايدئولوژيك و سياسي – اجتماعي گرايش داشتند.



به گفته‌ « مفتون اميني» اولين بار « يدالله رويايي » شعر را از سياست جدا كرد و سپس « فريدون مشيري » و « سهراب سپهري » به اين رويكرد پيوستند. البته كساني مثل « شاملو» و « آتشي » و « زهري » و « هوشنگ ابتهاج - سايه » طرفدار شعر سياسي و اجتماعي بودند (10)



اما عشق، دغدغه هميشگي شاعران بوده و از اين رو عشق فراوان به شعر شاعران دهه‌ چهل به بعد راه يافته است.



ما عشقمان را در غبار كوچه مي‌خوانديم / ما با زبان ساده گلهاي قاصد آشنا بوديم / ما قلبهامان را به باغ مهرباني ‌هاي معصومانه مي برديم / و به درختان قرض مي داديم ... - و يا :



سخن از دستان عاشق ماست / كه پلي از پيغام عطر و نور و نسيم / بر فراز شب‌ ها ساخته ‌اند / به چمنزار بيا / به چمنزار بزرگ / وصدايم كن از پشت نفس هاي گل ابريشم ... ( فروغ فرخزاد )

در اين ميان گاه شعرهاي زنان و عشق هايشان انتزاعي و ذهني است :

به نگاه پنهانت

خود را مي‌آويزم

هفت بار

خود را مي‌بارم

و چهل شب

به روشن حادثه

دل مي‌بندم

به اجابت برآي

التماس دست‌هايم را

(فريده برازجاني)

اما در سالهاي اخير اين حس ‌ها عيني تر و ملموس تر شده است :

صندلي در جاده منتظر است

آفتاب مي‌آيد و مي رود

باران مي آيد و مي رود

برف مي آيد و مي رود

اما تو

نه از جاده مي آيي

و نه از قلب من مي‌روي

(پونه ندايي)



به ياد مي آورم

چشمهاي مردي

كه از جمعه بازارهاي عشق آباد با روسري تركمني

با تاجي از گل هاي سرخ

مي آيد كه عاشقم كند

تا دلم بهانه اي شود زخم هاي دو تارش را

(طيبه نيكو)



بر برف پاك كن ها

دست تكان مي دهند

بر سه شنبه برف مي بارد

دست تكان مي دهيم

- «خداحافظ»

برف پاك كن ها

از روي تو

برف سه شنبه را

مي روبند

من دست تكان مي دهم

نقش تو را پاك مي‌كنم

- « خداحافظ»

بر جاده‌ خالي برف مي بارد

و برف پاك كني

ديوانه وار

به اين سوي و آن سوي جدار گلو

مي كوبد

در گلويم بر نام تو برف مي‌بارد

« نازنين نظام شهيدي »

هاشم كروني شاعر معاصر - نگارنده - كه يادداشت ادبي خود را دراختيارمهر قرار داده است ، در ادامه مي نويسد : البته اينگونه حس‌ها، تنها به عاشقانه ‌ها محدود نمي ماند. حس هايي ديگر از اين دست نيز در شعر شاعران زن يكي دو دهه اخير زياد ديده مي‌شود مثلاً در اين شعر، حس تنهايي به زيبايي تصوير شده است:

تنهايي

زني است در انتهاي شب

تنهايي

تنديس سرباز گمنام است

در ميدان خالي

تنهايي

صدايي بي صورت است

بر مغناطيس فضا

تنهايي خاطره‌ اي گمشده

ميان غريبه‌هاست

تنهايي

قوچ غمگيني است

كه از نژادش

شاخ هايي بر ديوار مسافر خانه‌ها

باقي است

(فرشته ساري)

و گاه عاشقانه‌ هايي عميق آفريده مي شود كه آنها را مي‌توان در زمره‌ ماندگارترين شعرهاي معاصرقرار داد :

نه آدمم نه گنجشك

اتفاقي كوچكم

وقتي مي‌افتم

دو تكه مي‌شوم

نيمي را باد مي‌برد

نيمي را مردي كه نمي‌شناسم

(گراناز موسوي)



* ادامه دارد

پي نوشت‌ ها :

10- ما چقدر فاصله‌ها را آزموديم- گفتگو با مفتون اميني – سايت اينترنتي نورونار