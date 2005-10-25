  1. بین الملل
  2. سایر
۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۹:۱۶

با درخواست از واشنگتن براي لغو اين تحريم ها ؛

چين: بهانه هاي آمريكا براي تحريم شركت هاي چيني بي اساس است

چين از آمريكا خواست تا به تنبيه شركتهاي چيني كه به زعم واشنگتن متهم به تكثير تكنولوژي حساس تسليحاتي هستند پايان دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"كونگ كوآن" سخنگوي وزارت خارجه چين گفت:"آمريكا در تنبيه شركتها و مؤسسات تجاري از شيوه و رسوم بين المللي پيروي نمي كند ما درخواست كرده ايم كه تحريم شركتهاي ما را متوقف كنند".

كوآن اعلام كرد: بعضي از اتهامات آمريكا عليه تلاشهاي چين در رابطه با فعاليت هاي منع تكثير وجود دارد و فكر نمي كنيم كه اين اتهامات بر اساس حقايق باشند.

وي گفت : هركسي مي داند كه ما  محدوديتهائي را براي ممانعت از تكثير تسليحات و كنترل تسليحات آنها  برقرار كرده ايم.

كوآن كه در راه عزيمت به كره شمالي براي گفتگو است افزود :"ما هيچگونه همكاري با كره شمالي در زمينه تكنولوژي هسته اي نداريم".

اظهارات اين مقام چيني در حالي صورت مي گيرد كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در 19 نوامبر براي ديدار با هو جين تائو همتاي چيني خود عازم اين كشور خواهد شد.

کد خبر 245303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها