روسيه به ايران پيشنهاد غني سازي مشترك اورانيوم در خاك خود را داده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" روزنامه روسي كامرسانت در شماره روز دوشنبه خود نوشت : مسكو در عين حال و در قبال اين پيشنهاد از ايران خواسته است غني سازي اورانيوم را كه بطور مستقل انجام مي دهد متوقف كند.



كامرسانت مي نويسد:"مساله اين است كه تهران كمترين تمايلي به اين پيشنهاد از خود نشان نداده است و بر حق خود براي توليد سوخت هسته اي اصرار دارد".

روزنامه كامرسانت افزود : مسكو همچنين تلاش مي كند ايران را متقاعد كند تا دستكم غني سازي را به پنجاه درصد كاهش دهد.

به نوشته اين روزنامه روسي درصورتي كه تهران با اين درخواست موافقت كند مسكو آماده است فروش سلاح به ايران را افزايش و قول بدهد تا دروهله نخست سامانه هاي ضد هوايي ايران را نوسازي كند.

كومرسانت مدعي شد ايگور ايوانف رئيس شوراي امنيت در دو يا سه هفته آينده به ايران سفر مي كند تا از تهران بخواهد با اروپا مصالحه كند و تاكيد كند كه درغير اينصورت روسيه خود را از اين مناقشه كنار خواهد كشيد.