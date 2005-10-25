نيلسن دانماركي؛ جدي ترين گزينه قضاوت دربي پنجاه و نهم استقلال و پرسپوليس

به گزارش خبرنگار" مهر" بدنبال مكاتبات و رايزني هاي كميته داوران فدراسيون فوتبال براي دعوت ازيكي از داوران صاحب نام فوتبال اروپا جهت قضاوت ديدار استقلال و پرسپوليس هنوز فدراسيون فوتبال پاسخ قطعي در اين زمينه دريافت نكرده است و وضعيت نهايي داور اين ديدار ظرف روزهاي آينده مشخص خواهد شد.

تاكنون كميته داوران مكاتباتي را با چند كشور اروپايي نظير ايتاليا، آلمان، سوئد و... انجام داده كه برخي از اين كشورها به دليل همزماني اين ديدار با رقابتهاي داخلي و ليگ قهرمانان اروپا ازحضور دراين مسابقه عذرخواهي كرده اند.

دراين ميان حتي نام داوران سرشناسي نظير پيرلوئيجي كوليناي ايتاليايي و... مطرح شد، ولي بنظرمي رسد، شانس " كيم ميلتون نيلسن " داور45 ساله اهل دانمارك براي قضاوت در دربي پنجاه ونهم بيش ازسايرگزينه ها باشد. كميته داوران فدراسيون فوتبال تاكنون پاسخ قطعي درباره حضور نيلسن در ايران دريافت نكرده، ولي با توجه به موافقتهاي مقدماتي بنظرمي رسد وي به احتمال فراوان براي قضاوت اين ديدار به ايران خواهد آمد.

درباره اين داوراهل دانمارك بد نيست بدانيد وي سابقه قضاوت دررقابتهاي جام جهاني 2002 كره و ژاپن، جام ملتهاي 2004 اروپا، چندين دوره رقابتهاي ليگ قهرمان اروپا را دركارنامه داوري خود دارد.

نيلسن متولد سوم آگوست سال 1960ميلادي در شهركپنهاگ است و ازسال 1988 بعنوان يكي از7 داور بين المللي دانمارك فعاليت دارد. وي با 196 سانتيمترقد يكي از بلند قامت ترين داورمطرح فوتبال جهان بشمارمي رود كه اين ويژگي دربه اطاعت واداشتن بازيكنان بسيار تاثيرگذاراست.

مبلغ دريافتي وي براي قضاوت اين ديدار روزانه 500 دلار خواهد بود و به احتمال فراوان وي در ازاي سه روز اقامت در ايران مبلغي درحدود 1500 دلار دريافت خواهد كرد.