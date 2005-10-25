ابومازن حملات نظاميان صهيونيست به سرزمين هاي فلسطيني را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پس ازپايان سفرخود به امان و ورودش به شهر رام الله تصريح كرد : ما عمليات خشونت آميز اسرائيليها ونيز تجاوزات آنها به شهر طولكرم را محكوم مي كنيم .

وي افزود : متاسفانه واكنش هاي ناچيز برخي گروههاي جهادي فلسطين با حمله موشكي ازنوار غزه به اراضي اشغالي موجب شده اسرائيل دوباره حملات موشكي خود را عليه شهروندان فلسطيني ازطريق هواپيما و هلي كوپتر از سربگيرد .

ابومازن تاكيد كرد: ما همانطوري كه كشتار و قتل عام فلسطينيان را محكوم مي كنيم تجاوزات وحملات اسرائيل به غزه را نمي پذيريم .



وي افزود : ما واكنش هاي ناچيز وبي فايده گروههاي جهادي فلسطين به حملات اسرائيل كه منجر به حمله به مردم ما مي شوند را نيز نمي پذيريم .

ارتش اشغالگر قدس شب سه شنبه با گلوله توپخانه شمال نوار غزه و منازل فلسطينيان را بمباران كرد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه هواپيماهاي جنگنده اسرائيلي پيش از بمباران با گلوله راكت منازل فلسطينيان را درغزه موشكباران كرده بودند.

جنبش جهاد اسلامي فلسطين اعلام كرد: شليك گلوله خمپاره به جنوب اراضي اشغالي در پي ترور لوي السعدي فرمانده گردانهاي القدس و همكارش ماجد الاشقر صورت گرفت .