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۳ آبان ۱۳۸۴، ۲۰:۳۴

جديدترين ادعاي بوش: موشك هاي بالستيك ايران خطري براي جهانيان است

جديدترين ادعاي بوش: موشك هاي بالستيك ايران خطري براي جهانيان است

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ادعايي جديد ايران را متهم كرد كه به گسترش تكنولوژي موشكي خود اقدام مي كند .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، بوش  مدعي شد  موشكهاي بالستيك ايران خطري بزرگ براي جهانيان است.

وي همچنين مدعي شد ايران و سوريه از تروريست هايي   كه منطقه را بي ثبات مي كنند حمايت مي كنند و به آنها پناه مي دهند.

وي در ادامه سوريه را به دخالت در ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و بي ثبات كردن اين كشور متهم كرد و در ادامه  گفت : دمشق به تروريستهاي فلسطيني پناه مي دهد و به ديگر تروريستها نيز اجازه مي دهد تا از خاك اين كشور وارد عراق شوند .

بوش افزود : دنياي متمدن بايد اينگونه  رژيم ها را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند.

بوش گفت: سوريه و رهبر اين كشور بايد نسبت به حمايتشان از تروريستها از جمله هر نوع دخالت اين كشور در ترورحريري پاسخگو باشند و سازمان ملل بايد در مقابل سوريه دست بهع اقدامي بزند.

وي گفت: آمريكا در صدد است تا از گسترش تسليحات هسته اي جلوگيري كند و ما تصميم داريم تا از افتادن اين تسليحات به دست تروريست ها كه در استفاده از آن ترديدي به خود راه نمي دهند جلوگيري كنيم  و در اين مسير پاكستان نيز با آمريكا براي كنترل شبكه عبد القديرخان همكاري مي كند.

 

 

 

کد مطلب 245351

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