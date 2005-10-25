جديدترين ادعاي بوش: موشك هاي بالستيك ايران خطري براي جهانيان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، بوش مدعي شد موشكهاي بالستيك ايران خطري بزرگ براي جهانيان است.

وي همچنين مدعي شد ايران و سوريه از تروريست هايي كه منطقه را بي ثبات مي كنند حمايت مي كنند و به آنها پناه مي دهند.

وي در ادامه سوريه را به دخالت در ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و بي ثبات كردن اين كشور متهم كرد و در ادامه گفت : دمشق به تروريستهاي فلسطيني پناه مي دهد و به ديگر تروريستها نيز اجازه مي دهد تا از خاك اين كشور وارد عراق شوند .

بوش افزود : دنياي متمدن بايد اينگونه رژيم ها را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند.

بوش گفت: سوريه و رهبر اين كشور بايد نسبت به حمايتشان از تروريستها از جمله هر نوع دخالت اين كشور در ترورحريري پاسخگو باشند و سازمان ملل بايد در مقابل سوريه دست بهع اقدامي بزند.

وي گفت: آمريكا در صدد است تا از گسترش تسليحات هسته اي جلوگيري كند و ما تصميم داريم تا از افتادن اين تسليحات به دست تروريست ها كه در استفاده از آن ترديدي به خود راه نمي دهند جلوگيري كنيم و در اين مسير پاكستان نيز با آمريكا براي كنترل شبكه عبد القديرخان همكاري مي كند.