سخنگوي جنبش جهاد اسلامي فلسطين درگفتگو با"مهر" : امام خميني (ره) زماني جرقه آزادي قدس را روشن كرد كه جهان اسلامي در تاريكي مطلق بود

خالد البطش ازاعضاي برجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين در آستانه فرا رسيدن روز جهاني قدس درگفتگويي اختصاصي با خبرنگار بين الملل "مهر" درباره هدف امام راحل از اعلام روز جهاني قدس گفت : ابتد اجازه بدهيد تا به روح پر فتوح حضرت امام خميني صاحب ايده روز جهاني قدس سلام ودرود بفرستم ، از نگاه ما اعلام روز جهاني قدس توسط حضرت امام خميني (ره) تاكيدي بر مركزيت ومحوريت روز جهاني قدس در ميان مسايل ديگرجهان عربي واسلامي از ديدگاه ايشان است ، اين مهمترين پيامي كه از اين دست آورد حضرت امام خميني دريافته ايم و همچنين دريافتيم كه امام خميني در واقع با اعلام اين روز از اعراب ومسلمانان خواست تا براي آزادي اين سرزمين بپا خيزند وآنرا از لوث وجود اشغالگران آزاد كنند.

از اينروما همچنان اين پيام امام راحل را آويزه گوش خود قرار داده ايم وبه آن احترام واهميت خاصي قائليم ومعتقديم كه اين پيام پيامي متجدد است ومسلمانان بايد هر ساله به اين پيام حضرت امام لبيك بگويند كه درواقع ندايي رباني است وبراي آزادي قدس ومقدسات مسلمين اعلام شده پاسخ مثبت دهند.

ما ابتدا بعنوان مسلمان وسپس بعنوان فلسطيني ما همچنان برعهد خود با شهدا وائمه از جمله حضرت امام خميني پايبنديم ، ودر انتظار بسيج قدرتمند جهان اسلام به سوي آزاد سازي قدس شريف هستيم .

اين رهبر جهاد اسلامي در پاسخ به سئوال ديگر "مهر" در مورد نحوه تاثير گذاري روز جهاني قدس بر روند مبارزات مردم فلسطين در اين مقطع زماني از تاريخ ملت فلسطين گفت : ملت فلسطين ملتي خارج از تحولات محيط عربي واسلامي خود نيست، ما بارها گفتيم وبار ديگر هم تكرار مي كنيم كه امتي اسلامي وعربي هستيم وريشه اي اسلامي داريم كه جمهوري اسلامي ايران هم جزئي از اين امت اسلامي محسوب مي شود .

به گفته بطش : پيام حضرت امام خميني در اعلام روزجهاني قدس هم در واقع پژواك خواست جنبش جهاني اسلامي است وبه همين دليل ما بعنوان فلسطينيان هرگاه كه دست به قيام مي زنيم، همواره از انقلاب ها، قيام ها، مبارزات ورويكرد ائمه خود استفاده مي كنيم كه در اين ميان نقش حضرت امام خميني در پيشبرد روند مبارزات ملت فلسطين بسيار حائز اهميت است .

وي افزود : ما در فلسطين جزو اولين ملل بوديم كه در دهه هشتاد به اين پيام حضرت امام خميني لبيك گفتيم ودر آخرين جمعه از هر ماه مبارك رمضان دست به تظاهرات در قدس شريف مي زديم وروز جهاني قدس را گرامي مي داشتيم كه تا به امروز نيز اين راه پيمايي واين گرامي داشت همچنان بحمد الله ادامه دارد. زيرا به هر شكل مبارزه وحق خواهي عليه اشغالگران پاسخي طبيعي به دستور خداوند عز وجل وسخنان پيامبر گرانقدر اسلام وفقهاء وعلماي مسلمان امت محمد است. از اينرو مي توان گفت كه اين پيام تاثير بسزا وواضح وبازتابي گسترده در فلسطين داشت ، اين بازتاب از مرز فلسطين هم فراتر رفته ومي توان تاثيرات آنرا بر روند مبارزات مردم لبنان هم مشاهده كرد و آنان را به سوي پيروزي هم رهنمون ساخت.

سخنگوي جنبش جهاد اسلامي فلسطين تاكيد كرد : پيام حضرت امام خميني را به مانند نسيمي مي توان تشبيه كرد كه توانست جوشش را در ميان افرادي كه موفق شدند از آن الهام بگيرند به وجود آورد وبراي آنان پيروزي را به ارمغان آورد. امروز هم كه الحمد لله شاهد اولين دست آوردهاي انتفاضه مسجد الاقصي هستيم ومي بينيم كه اشغالگران براي اولين بار مجبور به عقب نشيني از قسمتي از خاك فلسطين شدند.

خالد البطش همچنين در پاسخ به سئوال ديگري از "مهر" در مورد كافي بودن يك روز خاص براي جلب توجه ملل جهان به مظلوميت ومشكلات فلسطينيان وبيت المقدس گفت : هرگزنمي توان از جايگاه واهميت روز جهاني قدس كاست ، اين روز به مثابه زنگ آماده باشي است كه براي كمك به فلسطين وقدس به صدا در مي آيد . در زمانيكه جمهوري اسلامي ايران دردهه هشتاد از قرن گذشته زنگ آماده باش را براي ياري ملت فلسطين به صدا در آورد هيچ كشور عربي واسلامي امادگي انجام چنين مهمي را نداشت. زمانيكه حضرت امام خميني خواستار آزادي بيت المقدس شدند براي دولت ها وحتي ملل جهان اسلامي مسئله اي تازه محسوب شد بخصوص كه علاوه برحاكمان كشورها ملل هم به نحوي تسليم عمل انجام شده، شده بودند و به نظر وخواست حاكمان خود تكيه كرده بودند از اينرو زمانيكه اين ايده وپيام منتشر شد ، از ويژگي هاي جديدي برخوردار شد ، اين پيام را مي توان جرقه اي در تاريكي دانست كه اين كشورها در آن به سر مي بردند ، وچه بهتر كه اين جرقه به نوري بزرگ وتابنده ومستمر در اين تاريكي تبديل شد، همانگونه كه ما پنج سال است كه در جريان انتفاضه مسجد الاقصي نور اسلام وجهاد را با تمام وجود خود زندگي مي كنيم .