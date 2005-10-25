پريماكف : هرگونه حمله به ايران ديوانگي محض است/علاوه بر صدام بايد افراد ديگري هم محاكمه شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ورميا نووستي، پريماكف در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما، بعد از عراق چه كشوري هدف حملات آمريكا قرار خواهد گرفت آيا بر فرض آمريكا مي تواند به ايران ضربه بزند، گفت : نه، من فكر نمي كنم كه ايران كشور بعدي باشد. زيرا هرگونه حمله به ايران، ديوانگي محض است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع روسيه درباره محاكمه صدام گفت : همه متقاعد شده اند كه صدام سلاح هسته اي نداشت، ارتباطي نيز با القاعده وجود نداشت اگر قراراست صدام محاكمه شود، افراد بسياري را بايد محاكمه نمود.

پريماكوف در خصوص فشارهاي فراوان خارجي بر سوريه و شخص بشار اسد ابراز عقيده كرد : من فكر مي كنم كه "بشار اسد" در مقام رياست جمهوري خواهد ماند. اما هيچ كس و حتي بازرسان بين المللي سازمان ملل متحد نيز شخص بشار اسد را در ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان مقصر نمي دانند.



وي افزود : من با حريري روابط دوستانه بسيار خوبي داشتم و يك هفته پيش از قتل وي با او ديدار داشتم. وي مي دانست كه پس از آن من با اسد در دمشق ديدار دارم و تمايل زيادي داشت تا من به انجام ديدار وي با اسد كمك كنم .



پريماكوف گفت : حريري را از ديدار با اسد، بر حذر مي داشتند. نخست وزير اسبق لبنان به من مي گفت :گر سوريه از اين مي ترسد كه ما، لبناني ها، قراردادي مجزا با اسرائيل منعقد مي كنيم ، ما حتي حاضريم كه در قانون اساسي اين نكته را درج كنيم كه قرارداد صلح با اسرائيل را تنها به همراه سوريه امضا مي كنيم."

پس از ديدار من با رئيس جمهور سوريه، چنين برداشت كردم كه اسد هم خواهان ديدار با حريري است. از اين رو من هرگز باور نمي كنم كه بشار اسد در قتل حريري دست داشته باشد.