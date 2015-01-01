لزوم کم شدن وابستگی بودجه شهرداری قم به ساخت و ساز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن اظهار داشت: باید اتکای بودجه شهرداری در سال ۹۴ به ساخت و ساز کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به تصویب تفریغ بودجه سال گذشته در شورا ادامه داد: بر مبنای آن باید تا پایان دی ماه باید بودجه سال ۹۴ را تقدیم شورای شهر کنیم که زودتر از موعد این اتفاق خواهد افتاد.

شهردار قم گفت: با توجه به موضوعاتی که در جریان تفریغ بودجه در ذهن اعضای محترم بود و انتظاراتی که اعضای شورا از مجموعه مدیریت شهری دارند، بنا شد در جلسه‌ای به بیان مسائل اقتصادی شهرداری بپردازیم.

وی اظهار داشت: از سال گذشته مرکز پژوهش‌های مدیریت شهری ایجاد شد که کارگروه‌های مختلفی در زمینه‌هایی مانند معماری، اقتصاد شهری و مسائل دیگر تشکیل شدند که جلسات مستمر و دقیقی درباره این موضوعات دارند.

دلبری ادامه داد: یکی از ماموریت‌هایی که به مرکز پژوهش‌های مدیریت شهری دادیم، تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و شهر است.

وی گفت: باید در جلسات مشترک میان اعضای شورای شهر و شهرداری نگاهمان را برای بودجه ۹۴ به هم نزدیک کنیم تا برای سال آینده بودجه منطقی و معقولی نوشته شود.

شهردار قم اظهار داشت: شیب درآمدهای ما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نزولی است و شیب اقدامات عمرانی ما صعودی بوده است.

وی تصریح کرد: بیش از هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وضعیت مسکن بستگی دارد. اگر مسکن رونق نداشته باشد، آن صنایع هم رونق ندارد.

دلبری گفت: ۶۲ درصد درآمد شهرداری در سال جاری وابسته به صدور پروانه ساختمانی و تراکم است.

درستی این عدد مورد اعتراض برخی اعضای شورای شهر قرار گرفت. شهردار قم عقیده دارد فروش دارایی‌ها، تسهیلات و دارایی ارزش افزوده نباید جزو درآمدهای پایدار در نظر گرفت.

شهردار قم اظهار داشت: در طرح تفصیلی جدید می‌خواهیم وابستگی خودمان را به درآمد و عوارض کم کنیم.

وی ادامه داد: با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد در سال آینده بودجه شهرداری را کمتر نخواهیم کرد و تلاش می‌کنیم درآمدهای جایگزین ماده ۱۰۱ و صدور پروانه را بیشتر از گذشته محقق کنیم.

دلبری گفت: همچنین برای سال ۹۴ هزینه‌های جاری بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزوده شده و درآمدها کاهش پیدا می‌کند. ۲۰ درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده هم کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات پروژه متروی قم اظهار داشت: این پروژه مرز ۲ کیلومتر را گذرانده است.