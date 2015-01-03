والیبالیست های ملایری از استعدادیابی فدراسیون جا ماندند

عباس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه هیئت والیبال استان همدان اهمال کاری کرده است، اظهار داشت: فدراسیون والیبال کشور یک روز برای استعدادیابی به شهر همدان آمد اما هیئت والیبال استان همدان به هیئت ملایر اطلاع نداد.

وی با بیان اینکه این استعدادیابی از متولدین سال ۷۷ به بالا انجام می شد و ملایر نیز بهترین نفرات را در این رده سنی داشت، گفت: متاسفانه به هیئت ملایر اطلاع ندادند و باز این دوره جا ماندیم.

رئیس هیئت والیبال ملایر با بیان اینکه زمان این استعدادیابی از مدت ها قبل مشخص شده است، گفت: هیئت والیبال استان باید به هیئت های شهرستانی در این زمینه نامه ارسال می کرد و به ما اطلاع می داد.

عباسی با بیان اینکه بهترین نفرات والیبال استان در ملایر وجود دارند، گفت: ۹ نفر از والیبالیست های ملایر متولد سال های ۷۸ و ۷۹ هستند و میانگین قدی آنان بالای ۱۹۰ سانتی متر است که این شرایط در کل استان همدان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده راهی فدراسیون در تهران شدیم، بیان کرد: با پیگیری های مدیر ورزش و جوانان ملایر و هماهنگی با فدراسیون این ۹ نفر به تهران اعزام شدند.

رئیس هیئت والیبال ملایر با اشاره به قرار گرفتن در فصل امتحانات، گفت: والیبالیست هایی که امتحان داشتند با هماهنگی آموزش و پرورش ملایر و مدارس امتحانات خود را داده و با وجودی که تمام هزینه های این اعزام برعهده هیئت والیبال ملایر و اداره ورزش و جوانان ملایر قرار گرفت اما این کار انجام شد تا استعدادهای ملایر لطمه نبینند.