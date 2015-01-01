تحقق وعده افزایش تولید ۱۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه چهارشنبهشب در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که در عسلویه برگزار شد اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق بسیار مهم و تاثیرگزار کشور در زمینه اقتصادی است.
وی به اهمیت بسیار زیاد راهاندازی فازهای پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: افزایش تولید گاز از پارس جنوبی برای کشور حکم نان شب دارد و لازم است که از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم.
وزیر نفت در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای اجرای فازهای اولویتدار این میدان گازی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز این میدان عظیم گازی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی اضافه کرد: برنامهریزیهای ما برای راهاندازی فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به گونهای بود که تا پایان سال جاری بتوانیم شاهد افزایش تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی باشیم.
زنگنه با بیان اینکه تا کنون بخشی از این برنامهها محقق شده است، تصریح کرد: انشالله تا پایان سال جاری با اجرای طرحهای توسعهای شاهد افزایش ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید گاز کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: اجرای فازهای مختلف پارس جنوبی برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از همه ظرفیتها برای اجرای این طرحها استفاده خواهیم کرد.
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