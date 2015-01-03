الوند بازیچه کسب شهرت عده ای شده است/ تیمداری در همدان مشکل دارد

بهرام یدی در گفتگو با خبرنگار مهر استان همدان با اشاره به آخرین وضعیت باشگاه فوتبال الوند همدان اظهار داشت: در جلسه ای صورتجلسه تیم فوتبال الوند همدان را تحویل هیئت فوتبال استان همدان دادم.

وی افزود: حتی ریالی بابت این واگذاری دریافت نکرده و تا به اکنون هر مبلغی که برای الوند خرج کرده ام را بخشیده و هیئت فوتبال استان نیز الوند را به هر کسی که می خواهد واگذار می کند.

مالک قبلی باشگاه الوند همدان با اشاره به هزینه کردی که تا به امروز در الوند داشته است، گفت: از روزی که با تیم فوتبال الوند وارد فوتبال حرفه ای شدم تا به امروز پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان برای الوند هزینه کرده ام که ۱۵۰ میلیون تومان آن مربوط به سال جاری است.

یدی با بیان اینکه به اندازه کافی در این چند ساله هزینه کرده و هرکس هرطور که خواست برداشت کرد، گفت: چیزی که پشتش این همه حرف و حدیث باشد را یک بار مانند دندان باید کشید و خلاص شد.

وی با بیان اینکه کسی تا به حال دلیل این هزینه در فوتبال را نپرسیده است، بیان کرد: هیچ کس نمی گوید چرا چند سال است که از جیب شخصی خود بدون اینکه کارخانه ای داشته باشم وارد فوتبال شده ام چراکه تنها دلیل آن دلسوزی برای فوتبال شهرم بوده است.

یدی بیان اینکه قلبم با تیم فوتبال الوند خواهد بود گفت: قلب و دل من با الوند است و امیدوارم این تیم نتیجه بگیرد و سهمیه لیگ دسته دوم برای استان حفظ شود.

وی افزود: همانطور که ادعا داشتند امیدوارم سهمیه این تیم در استان بماند و امیدی برای فوتبال استان و جوانان این شهر باشد.

یدی با بیان اینکه روش تیمداری در همدان مشکل دارد، بیان کرد: با این روشی که تیم داری در شهر همدان مرسوم است ره به ترکستان است و چه برای پاس و چه الوند این سبک و سیاق تیم داری معنی و مفهومی ندارد.

مالک قبلی باشگاه الوند همدان عنوان کرد: باید فکری اساسی برای درآمدزایی باشگاه ها شود.