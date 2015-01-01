به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی چهارشنبه‌شب در حاشیه نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت نفت به منظور بازدید از فازهای پارس جنوبی و برگزاری نشست مشترک وارد منطقه شدند.

وی ادامه داد: نشست وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محیطی صمیمی برگزار شد و تاکید بر لزوم توسعه پارس جنوبی از مهمترین موضوعات مطرح در این نشست بود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس ادامه داد: بازدید از بخش‌های خشکی و دریایی فازهای پارس جنوبی از دیگر برنامه وزیر نفت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عسلویه است که این برنامه‌ها صبح و بعد از ظهر فردا انجام می‌شود.

وی به مباحث مطرح شده در این نشست اشاره کرد و بیان داشت: تبادل نظر برای تامین مالی پروژه‌های پارس جنوبی در سال آینده از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

یوسفی با اشاره به دستیابی به تفاهمات بسیار خوب کمیسیون بودجه و وزارت نفت در این نشست، اذعان داشت: بر اساس این تفاهمات برای برداشت بیشتر ایران از پارس جنوبی، در آینده منابع مالی پروژه‌ها به شکل مناسب تامین شود.

وی ادامه داد: برای تامین مالی پروژه‌ها وزارت نفت روش‌های قابل اجرا را ارائه می‌کند و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشنهادات را بررسی کند که راهکارهای مناسب در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

لازم به ذکر است که نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح های توسعه ای پارس جنوبی با حضور اعضای این کمیسیون، وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در سالن جلسات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.