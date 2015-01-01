استفاده از کلاه ایمنی تبدیل به فرهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم محمدنژاد صبح پنجشنبه در مراسم طرح ارتقای ایمنی موتورسواران روستای گرجی پل ساری با تقدیر از اقدام فرهنگ ساز اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران در ارتقا ایمنی و سلامت راکبین موتورسوار و عابران پیاده گفت: انتظار می رود با استمرار این امر در در غرب تا شرق استان شاهد فرهنگ شدن استفاده از کلاه ایمنی در استان مازندران باشیم.

سرهنگ محمدنژاده خواستار کنترل سرعت و رعایت سرعت مجاز در محورهای مختلف از سوی رانندگان شد و اظهار داشت: مازندران استانی با موتورسواران بسیار در تمام فصول سال است.

وی گفت: موتورسیکلت وسیله نقلیه ارزان و در دسترس است که راکبین آن در استان متاسفانه آمار بالایی از خود در ثبت تصادفات منجر به فوت را داشته اند که ضرورت استفاده از کلاه ایمنی و دقت در رانندگی باید مورد توجه جدی باشد.

رئیس پلیس راههای استان نیز در این برنامه با بیان اینکه در سال 93 شاهد کاهش کسته ها نسبت به سال گذشته تا این لحظه بوده ایم گفت: این مهم نشانه همکاری مردم با مسئولین امر و توجه به پیام ها ترافیکی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عامل انسانی مهمترین عامل در تصادفات و حوادث رانندگی است تصریح کرد: اگر بهترین تکنولوژ ی را در کنار بهترین قانون و وسیله نقلیه و زیرساخت ها داشته باشیم اما عامل انسانی بی توجه داشته باشیم موفق نخواهیم بود.

اقدام فرهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران کار خوبی که شایسته توسعه است

اسکندری نماینده مردمی در این برنامه هم اقدام اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران را توسعه فرهنگ ترافیکی و ارتقا فرهنگ حمل و نقل بیان داشت. وی آمار تصادفات در روستاها نگران کننده دانست و افزود: نصب علائم در وسایل نقلیه از سوی روستائیان، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بطور چشمگیری در کاهش تصادفات اثرگذار است. اسکندری بیان داشت: عموما روستاها در استان مازندران در دو طرف محورهای ارتباطی قرار گرفتند که احداث دوربرگردان ها یا زیرگذرها می تواند در ایحاد امنیت و ایمنی و کاهش تصادفات موثر واقع گردد.

وی به نوسازی ناوگان حمل و نقلی در کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات فرهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران کاری خوب است که شایسته است توسعه یابد.