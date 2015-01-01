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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

منوچهر آبادی:

سه تکواندو کار نوجوان کرمانشاهی به اردوی تیم ملی راه یافتند

سه تکواندو کار نوجوان کرمانشاهی به اردوی تیم ملی راه یافتند

کرمانشاه- دبیر هیات تکواندوی استان کرمانشاه از راهیابی سه تکواندوکار نوجوان این استان به اردوی تیم ملی خبر داد.

شهرام منوچهر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو در رده سنی نوجوانان برگزار شد که از استان کرمانشاه نیز 4 ورزشکار در این مسابقات حضور داشتند و در پایان سه نفر از آنها به اردوی تیم ملی راه یافتند.

وی گفت: سهیل مرادی، سید حسن موسوی و محمد سعید کرمی تکواندو کاران کرمانشاهی هستند که موفق شدند با برتری در مرحله انتخابی جواز حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان را کسب کنند.

منوچهر آبادی خاطر نشان کرد: اردوی تیم ملی تکواندوی نوجوانان کشورمان به منظور حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی از 20 دی ماه در تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: مسابقات آسیایی تکواندوی نوجوانان فروردین ماه سال آینده به میزبانی کشور چین تایپه برگزار خواهد شد.

دبیر هیات تکواندوی استان کرمانشاه در پایان گفت: این استان پتانسیل های زیادی در رشته ورزشی تکواندو در اختیار دارد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش به خوبی بهره برداری کرد.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

کد مطلب 2453834

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