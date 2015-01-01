رشته های دکتری بدون استاد در دانشگاه آزاد لغو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌‌‌نود و نهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرزاده و حضور اعضا برگزار شد.

دکتر حمید میرزاده در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، شروع ولایت حضرت بقیه الله اعظم حضرت صاحب الزمان (عج) را تبریک گفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسه دو روز گذشته با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: این جلسه که با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد جلسه بسیار مثبتی بود و برآیند آن برای دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب بود و امیدوارم که از این پس جوسازی ها و حاشیه سازی ها علیه دانشگاه آزاد اسلامی خاتمه پیدا کند.

لغو رشته های دکتری واحدهایی که بدون استاد دانشجو پذیرفته اند

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از چارچوب استاندارد های خود کوتاه نمی آید، گفت: اگر واحدی در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری داشته باشد ولی فاقد استاد باشد باید آن رشته ملغی شود و دانشجو به واحدی دیگر منتقل شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه من در دانشگاه آزاد اسلامی باید پاسخگوی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردم، دولت و وزرات علوم باشم، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید استانداردهای آموزش عالی را رعایت کند.

عدم حمایت از واحدهایی که فاقد کف امکانات آموزشی هستند

وی افزود: اگر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کف امکانات آموزشی رعایت نشود مورد حمایت ما قرار نخواهد گرفت.

مصوبات جلسه هیات رئیسه

در ادامه این جلسه گزارش کمیسیون های تخصصی هیات رئیسه مطرح شد همچنین نامه معاون سنجش و پذیرش دانشگاه در خصوص آیین نامه ارتقای سطح علمی کارکنان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در این جلسه گزارش معاونت عمران در خصوص هتل و طرح های عمرانی دانشگاه ارائه شد.