وزیر نفت از فازهای پارس جنوبی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه که برای برگزاری نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عسلویه سفر کرده بود، صبح پنجشنبه از فازهای خشکی و دریایی پارس جنوبی بازدید کرد.

وزیر نفت در این بازدید اظهار داشت: پارس جنوبی از نقاط بسیار مهم و تاثیرگذار اقتصاد و انرژی کشور است که وزارت نفت برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه فازهای در دست اجرای فازهای مختلف این میدان داشته است.

زنگنه با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها برای توسعه فازهای پارس جنوبی و بهره‌برداری از انها استفاده می‌کنیم، خاطرنشان ساخت: پنج فاز را به عنوان اولویت نخست تعیین کردیم تا شاهد تسریع در اجرای آنها باشیم.

وی با بیان اینکه فاز 12 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز این منطقه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، افزود: فازهای ١٥و ١٦، ١٧و ١٨ نیز از دیگر فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی است.

وزیر نفت صبح پنجشنبه از فازهای ١٥و ١٦، ١٧و ١٨، ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی بازدید کرد و مجریان و پیمانکاران و مدیران این طرح‌ها نیز توضیحات لازم را در این زمینه به وزیر نفت ارائه کردند.