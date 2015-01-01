احمد صادقی کاندیدای ریاست جمعیت هلال احمر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رای اعتماد مجلس به فرهادی (رئیس جمعیت هلال احمر) بعنوان وزیر علوم از سوی برخی مدیران هلال احمر عنوان شد که فرهادی می تواند از لحاظ قانونی هر دو جایگاه را داشته باشد اما در حاشیه جلسه چند روز قبل شورایعالی هلال احمر انتخاب رئیس جدید جمعیت هلال احمر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس قانون 16 عضو شورای عالی هلال احمر می توانند کاندیداهای مورد نظر خود را معرفی کرده همچنین افراد واجد شرایط هم می توانند کاندیدا شوند و در نهایت 2 نفر از سوی شورایعالی به رئیس جمهور معرفی شده که یکی از آنها با حکم رئیس جمهور رئیس جمعیت هلال احمر می شود.

دکتر احمد صادقی که در کارنامه خود مدیرکل مراکز فرهنگی هلال احمر، قایم مقام معاونت فرهنگی هلال احمر، بنبیانگذار سازمان جوانان هلال احمر، قایم مقام سازمان جوانان، معاونت مشارکتهای مردمی جمعیت هلال احمر، مدیرکل هلال احمر شهرستان ری، مدیرکل هلال احمر استان تهران، عضو شورایعالی هلال احمر، معاون آیت الله غیوری در حوزه ولایت فقیه هلال احمر، معاونت نظارت حوزه ولیه فقیه جمعیت دارد هم اکنون جانشین شهردار تهران در مدیریت پیشگیری و بحران شهرداری تهران است که برای ریاست جمعیت هلال احمر نام خود را بعنوان کاندیدا ثبت کرد.

همچنین دبیرکل جمیت هلال‌احمر، مهلت ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمعیت هلال احمر تا پایان وقت اداری روز شنبه است و روز یکشنبه نیز برنامه‌ها و رزومه کاندیداها برای اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خطیبی، کاظم سامی، علی اصغر بهزادنیا، سید حسن فیروزآبادی، وحید دستجردی، احمدعلی نوربالا، سید مسعود خاتمی، ابوالحسن فقیه و محمد فرهادی ریاست جمعیت هلال احمر را بر عهده داشتند.