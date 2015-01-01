مشکلات شهرستان تاکستان را با مدیریت جهادی حل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری و یوم الله دهه فجر شهرستان تاکستان که با حضور مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در فرمانداری تشکیل شد اظهارداشت: تاکستان دارای پتانسیل و ظرفیتهای فرهنگی متعدی است که در مدت زمان محدود ۱۱۴ نفر از مفاخر شهرستان شناسایی شده اند که نیازمند همکاری اداره فرهنگ وارشاد است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک انقلاب خدایی و برمبنای شریعت ناب محمدی، فرهنگ و اعتقاد اسلامی شکل گرفته و عزت ما انقلاب اسلامی وافتخارمان این است که حامی مستضعفین جهان هستیم و باید قد این انقلاب را بدانیم و در ایام دهه مبارک فجر آنچه شایسته نظام و بنیان گزارانقلاب و شهیدان است انجام دهیم.

این مسئول گفت: با رفتار و برنامه ریزی و فضا سازی که انجام می دهیم شهرها و روستاها فضای انقلابی به خود بگیرد و افرادی که وارد شهرستان می شوند متوجه برگزاری جشنی بزرگ و عیدی دینی باشند و در این راستا اهداف و دستاوردهای انقلاب برای جوانان باید بازگو شود.

حیدری یادآورشد: مدیران آموزش وپرورش در مراسم گرامیداشت این ایام لازم است از افراد فعال در مدارس استفاده کنند و فضا را متحول و در نشر انقلاب تلاش کنند تا برنامه ها با حضور حداکثری دانش آموزان شکل بگیرد.

فرماندار شهرستان تاکستان افزود: در نظام اسلامی کار کردن مستلزم فقط صرف هزینه نیست و با مشارکت عمومی از عمق جانمان برای گرامیداشت دهه فجر باید کار کنیم و تلاشها و خدمات دولت را بازگو کنیم و برنامه ای درخور وشایسته نظام در شهرستان برگزار کنیم.

حیدری اظهارداشت: ضمن اینکه تمام افراد و مدیران گرایش سیاسی خاصی دارند اما این نگاه را در حوزه کاری دخالت نداده اند و مجموعه مدیریت شهرستان وارد میدان خدمت و کار شده اند که نتجه مثبت آن را در شهرستان با کمبود اعتبارات شاهدیم و کارها به جز با مدیریت جهادی و عزم ملی صورت نخواهد گرفت.

وی گفت: در سایه همکاری صمیمانه مدیران و مسئولان و مردم باید کارها را با سرعت بیشتری پیش برود زیرا مردم شهرستان دارای کرامت و شرافت هستند و شایسته اند از سوی مسئولان نیز رفتاری مبتنی بر ارزشهای اسلامی بروز کند و بتوانیم از همه ظرفیت های منطقه برای توسعه و پیشرفت تاکستان استفاده کنیم.

حیدری در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خرید کشمش و ساماندهی فاضلاب های سطحی، خدمات شهرداری از مدیران شهرستان تشکر کرد.