دو مجروح در حمله به یک ایستگاه رادیویی در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حمله افراد ناشناس به ایستگاه رادیو «گالکاسیو» در مرکز سومالی موجب مجروح شدن دو خبرنگار شد. این حمله شب گذشته با پرتاب چند نارنجک انجام گرفت.

به گفته «ایمان محمد» یکی از خبرنگاران این شبکه رادیویی یکی از نارنجک های پرتاب شده در نزدیکی دفتر سردبیر و دیگری در حیاط این ساختمان منفجر شده است.

در همین حال دبیرکل اتحادیه ملی خبرنگاران سومالی ضمن محکوم کردن این اقدام آن را مغایر با اصل آزادی رسانه دانست. وی اقداماتی از این دست را تلاش برای از ساکت کردن رسانه ها در سومالی ارزیابی کرد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است.