تغییرات نرخ 39 ارز بانکی/ هر دلار 2717 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ 24 ارز نسبت به دیروز افزایش، قیمت 14 واحد پولی کاهش و نرخ یک ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز گذشته 27174 ریال، پوند انگلیس 42332 ریال و یورو نیز 32874 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27329 ریال، کرون سوئد 3481 ریال، کرون نروژ 3643 ریال، کرون دانمارک 4415 ریال، روپیه هند 430 ریال، درهم امارات متحده عربی 7399 ریال، دینار کویت 92805 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27033 ریال، یکصد ین ژاپن 22704 ریال، دلار هنگ کنگ 3505 ریال، ریال عمان 70579 ریال، دلار کانادا 23390 ریال، راند آفریقای جنوبی 2352 ریال و لیر ترکیه 11641 ریال قیمت خورد.

قیمت روبل روسیه 449 ریال، ریال قطر 7465 ریال، یکصد دینار عراق 2366 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 22196 ریال، ریال سعودی 7243 ریال، دینار بحرین 72066 ریال، دلار سنگاپور 20503 ریال، ده روپیه سریلانکا 2072 ریال و یکصد روپیه نپال 26907 ریال است.

همچنین قیمت یکصد درام ارمنستان 5722 ریال، دینار لیبی 20665 ریال، یوان چین 4379 ریال، یکصد بات تایلند 82669 ریال، رینگیت مالزی 7754 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24842 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14890 ریال، افغانی افغانستان 466 ریال، منات آذربایجان 34702 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2471 ریال، سامانی تاجیکستان 5297 ریال و بولیوار ونزوئلا 4280 ریال اعلام شد.