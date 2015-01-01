تشکل های بخش کشاورزی برای سرمایه گذاری حضور داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح پنجشنبه در جلسه ای مشترک با اعضاء اتحادیه دامداران استان با اشاره به نقش تشکل های کشاورزی در هدایت، ساماندهی و فروش محصولات کشاورزی اظهارداشت: در استان قزوین ظرفیت های بسیار خوبی در بخش کشاورزی، دام و طیور وجود دارد که با ایجاد و تقویت تشکل های این بخش می توان روند سرمایه گذاری و توسعه کشاورزی را سرعت بخشید.

وی افزود: این سازمان به عنوان متوالی و سیاست گذار بخش کشاورزی با هدف تقویت تشکل های تحت پوشش آماده برون سپاری وظایف و همکاری با این تشکل هاست.

ابراهیمی پاک با اشاره به قابلیت های استان قزوین در تولید محصولات کشاورزی بر تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی و دامی تاکید کرد.

نعمتی مدیرعامل اتجادیه دامداران استان قزوین نیز در ادامه گزارشی از فعالیت این اتحادیه، رکورد گیری شیر، خرید نهادهای مورد نیاز دامداران مطالبی بیان کرد.

در ادامه اعضاء اتحادیه دامداران نقطه نظرات و مشکلات خود را بیان کردند.