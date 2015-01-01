امروز شاهد تفرقه های بی خود و تهمت در جامعه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز طی سخنانی در همایش پیامبر رحمت و مدارا که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ولادت پیامبر اکرم گفت: پیامبر (ص) الگوی رحمت و مدارا و وحدت و حکمت جهان اسلام است و تا قیامت باید احکامی که از آسمان گرفته مورد استفاده و توجه همه ما در زندگی و جامعه قرار بگیرد.

وی افزود: دنیای اسلام متاسفانه امروز برخلاف آن چیزی که بوده دچار فتنه و تفرقه شده و آن پیش بینی که خداوند کرده است متاسفانه به دست خود مسلمانان و نامسلمانان تندرو معرفی می شود و غربی ها و مستشرقین خیلی تلاش کردند که اسلام را دین شمشیر معرفی کنند. زمانی که دنیا به طرف مدارا می رفت و قصد داشت یک الفت جهانی ایجاد کند آنها اسلام را دین شمشیر معرفی می کردند اما آن دوران گذشته است و متفکران و علما که تاریخ به آنها بدهکار است اجازه ندادند این اتفاق بیفتد اما امروز آن اهدافی که مستشرقین نتوانستند جا بیندازند به دست خود مسلمانان در حال انجام است و این اتفاقات مخصوص سوریه، افغانستان، فلسطین و لبنان نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: ما امروز در خطر ضد امنیت قرار داریم و امروز در اطراف ما کشورهایی که آرام بود هر روز شاهد انفجار و اقدامات تروریستی است و امروز تندرو ها در سراسر منطقه جهان اسلام به نام دین و اسلام مصیبت تازه ای را ایجاد کردند و ما به عنوان انقلاب اسلامی که مردم ما آن را به پا کرده اند و روحانیت در صف اول آن بود مسئولیت بزرگی داریم.

وی با اشاره به اقدامات مدعیان اسلام گرایی در منطقه، گفت: آنها امروز چهره اسلام و پیامبر را مخدوش کردند و ما باید حقایق را صریح تر و بیشتر بیان کنیم و جامعه را با اهداف فتنه گران بیشتر آشنا کنیم. این اقدامات ما در دنیا منعکس می شود و همه با حقانیت اسلام حقیقی آشنا می شوند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: زندگی پیامبر سراسر رحمت و مودت است. پیغمبر13 سال در مکه تحت فشار بودند و پس از اینکه موفق شدند مکه را فتح کنند همه مردم توقع داشتند که پیامبر از مشرکین انتقام بگیرند اما پیامبر (ص) اعلام کرد که امروز روز انتقام نیست بلکه روز وحدت است و ایشان همه افرادی که به ایشان ظلم کرده بودند را مورد عفو و بخشش قرار دادند. پیغمبر اکرم این گونه رفتار می کردند و همه فهمیدند که اسلام واقعی چیست. پیامبر در عمل نشان دادند و آن جایی که باید عمل می کردند با رحمت و مودت با مشرکین برخورد کردند. رسالت واقعی اسلام همین است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به شرایط امروز جهان گفت: به نظر می رسد اگر امروز این الگو را درست معرفی کنیم افرادی که تشنه راه درست هستند جذب می شوند. اما متاسفانه هر وقت رسانه های خارجی را می بینیم اخبار آنها مخصوص انفجارهایی است که در کشورها رخ داده و این امر ضد اسلام و مسلمانی است و سایت های آنها تهمت پراکنی می کنند. این تفرقه ضد اسلام است و دستور صریح است که باید به ریسمان الهی چنگ بزنید و تفرقه نداشته باشید و با یکدیگر وحدت داشته باشید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روش انقلاب اسلامی در ایجاد انقلاب گفت: انقلاب اسلامی ایران با وحدت و اتحاد مردم پیروز شد و رژیم تا دندان مسلح که از همه امکانات و حمایت ها برخوردار بود را با همین وحدت و اتحاد به زیر کشید و ما مانند دیگر انقلاب ها پس از پیروزی، همه چیز را نابود نکردیم . انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعی کلمه انقلاب رحمت بود و حتی پس از پیروزی، پلیس، ارتش، سایر نهادها و همه کارمندان ادارات سر جای خود ماندند چرا که بنا بر این بود که همه با هم متحد باشیم اما امروز از صدا و سیما علائم تفرقه پخش می شود و چیزهایی را به خورد مردم می دهیم که واقعیت ندارد و این روش امروز به صلاح مردم و انقلاب نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: زمانی هم که هشت سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاد همه با وحدت حضور داشتند و ما در بین شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس افراد مسیحی، ارمنی و سنی داریم که همه به یکدیگر کمک کردند اما امروز متاسفانه شرایط اتحاد را از دست داده ایم و تبدیل به اختلاف های بی ربط شده ایم که همه اینها ضد اسلام و و ضد دین است.

30 سال است که همایش وحدت برگزار می کنیم اما اتفاقی نمی افتد

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مسئله وحدت و اتحاد چیز ساده ای نیست، گفت: 30 سال است که در کشور کنفرانس وحدت برگزار می کنیم اما چون عمل به همراه آن نیست، متاسفانه هیچ اتفاقی نمی افتد و در شرایط جامعه امروز اختلاف و بی اخلاقی و عدم وحدتی که وجود دارد مخالف اسلام واقعی است و در قرآن آمده است که امت اسلامی دچار این عذاب خواهد شد و امروز می بینیم که جهان گرفتار تندروها است.

امروز شاهد تفرقه های بی خود در جامعه هستیم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفرقه های موجود در جامعه، گفت: امروز شاهدیم که تفرقه هایی بی خود و تهمت ها و رذالت ها در جامعه وجود دارد و به افراد ظلم می شود و متاسفانه افرادی را به زندان می بریم و تهدید می کنیم که اینها از نشانه های تفرقه هستند و این تهدیدها و تفرقه ها اگر از چارچوب اصلی که اختلاف نظر و تضارب آرا است خارج شود و به عمل فیزیکی برسد، این نشانه تفرقه بوده و خلاف اسلام واقعی است.

دانشگاه باید مظهر اظهارنظرهای مختلف باشد

وی در ادامه اظهار داشت : امت اسلامی را باید اول علما نجات دهند و اساتید دانشگاه و نخبگان باید در این زمینه کار کنند و جامعه را در عمل و گفتار به وحدت دعوت کنند. معنی وحدت این است که در حالیکه اختلاف نظر داریم اما با هم با مهربانی و مودت رفتار کنیم . نباید نهادی به دیگران زور بگوید ولی متاسفانه در حال حاضر این گونه نیستیم. حداقل انتظار می رفت الگوی انقلاب خودمان را در نظر بگیریم و ان شاء الله این اجلاسی را که برپا کرده اید بی نتیجه نباشد و حداقل در سطح دانشگاه شاهد تاثیرگذاری آن باشیم . دانشگاه باید مظهر اظهارنظرهای مختلف باشد اما این اظهارنظرها باید دوستانه مطرح شود.

هاشمی رفسنجانی در پایان گفت: ما باید مسلمانی باشیم که قرآن خواسته و باید بر محور دین متحد باشیم. این به آن معناست که می توانیم اختلاف نظر داشته باشیم اما نزاع و خصومت درست نیست چرا که نزاع ما را ضعیف می کند و پس از آن ذلیل می شویم و امروز باید کاری کنیم که خشونت در جامعه کم شود و به سمت وحدت و همراهی حرکت کنیم.