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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

برگزاری تمرین آبی‌پوشان در غیاب مگویان/ استقلال شنبه به کیش می‌رود

برگزاری تمرین آبی‌پوشان در غیاب مگویان/ استقلال شنبه به کیش می‌رود

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران صبح امروز با حضور در مجموعه انقلاب یک جلسه تمرین برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، شاگردان امیر قلعه‌نویی صبح امروز پنجشنبه با حضور درمجموعه انقلاب یک جلسه تمرین وزنه برگزار کردند که سرمربی آبی‌پوشان از ابتدا در این تمرین حاضر بود.

به جز مگوییان که به دلیل مصدومیت در کلینیک باشگاه استقلال حاضر بود، این تمرین غایب دیگری نداشت.

بازیکنان استقلال ابتدا زیر نظر حیدری بدن‌های خود را در محوطه مجموعه با انجام حرکات کششی و دویدن گرم کردند و سپس مشغول کار با وزنه شدند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، آبی پوشان صبح شنبه تهران به مقصد جزیره کیش ترک کرده و در این جزیره مراحل آماده سازی خود را از سر خواهند گرفت.
 

کد مطلب 2453884

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