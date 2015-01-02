تغییرات در بدنه فدراسیون فوتبال اجتناب ناپذیر است

شهرام دبیری جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای پیشرفت فوتبال تبریز نیاز به تعامل بیشتری وجود دارد و اجازه نخواهد داد حق فوتبال آذربایجان شرقی پایمال شود، اظهار داشت: در نظر دارم تا با دیگر مسئولان فوتبال آذربایجان شرقی، دست به دست هم بدهیم تا فوتبال استان را به سمت پیشرفت و ارتقا سوق دهیم و البته مهم تر از آن، جلوی پایمال شدن حق فوتبال استان را بگیریم.

وی ادامه داد: در سال های اخیر حق تیم هایی مثل ماشین سازی، گسترش فولاد و شهرداری تبریز در مسابقات تضییع شده بود که باعث اعتراض فوتبالدوستان می شد که با حضور در فدراسیون کمترین کاری که می توانم برای فوتبال استان خود انجام دهم این است که دیگر اجازه رخ دادن دوباره اتفاقاتی از این دست را ندهم.

دبیری در عین حال عنوان کرد: البته اینکه ادای حق فوتبال یک استان، به این معنی نیست که از حق سایر استان ها بگیریم و بطور مثال به تبریز بدهیم بلکه پیشرفت و ارتقای مربیان و داوران می تواند در نهایت منجر به رشد فوتبال در استان شود.

وی در خصوص تبریک ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان به وی با وجود تنش هایی که میان آنها بخصوص در انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان وجود داشت نیز عنوان کرد: من اطمینان دارم که نماینده هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در مجمع به من رای داده، البته آرای مجمع مخفی بود و ما اطلاعی از رای دهندگان نداشتیم، آقای ششگلانی هم بعد از انتخاب شدن من به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون به من تبریک گفت. از طرف هیئت فوتبال استان بنر تبریک هم زده شد. با این شرایط بازهم می گویم که همه با هم باید دست به دست هم بدهیم و موجبات رشد و پیشرفت فوتبال استان را فراهم کنیم.

عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص جدایی محمد مهدی نبی و آیت الهی از بدنه فدراسیون فوتبال کشور، یادآور شد: باید بگویم که رفتن آقای نبی هنوز دقیقا مشخص نیست اما آقای آیت الهی با دادن استعفا کاملا از فدراسیون جدا شده است و باید بگویم که از قبل هم قرار بود که ایشان برود. این موضوع حتی برای خانم شجاعی رخ داده بود و در بخش نایب رئیس بانوان فرد جدیدی به عنوان سرپرست معرفی شده است.

دبیری در پایان تصریح کرد: البته این تغییرات اجتناب ناپذیر است و مشخص بود که رخ می دهد اما مهم این است که نفرات جایگزین بهتر از قبلی ها باشند و جناحی عمل نکنند و بر اساس تعامل رییس فدراسیون با وزارت ورزش، قرار شده که افرادی که به عنوان دبیر و نایب رئیس فدراسیون فعالیت خواهند کرد، به جایی وابسته نباشند.