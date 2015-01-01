به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی صبح پنجشنبه در خلال بازدید از خانه های دیجتال استان سمنان بر ضرورت استفاده از فضای مجازی در راستای توسعه فرهنگ اسلامی تاکید کرد و گفت: مراکز دیجیتال باید ظرفیت ها را به خوبی شناسایی و دارای مدیریت و برنامه مناسبی باشند.

به گفته وی کانون ها مساجد می توانند با استعدادیابی و جلب افراد مستعد به این مراکز، از امکاناتی که در اختیار دارند استفاده بهینه را برده و آن را بدون استفاده نگذراند.

مسئول آی تی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد در سفر یک روزه خود به استان سمنان همراه با مسئول نظارت بردبیرخانه کانون های مساجد استان و کارشناس ساماندهی وبرنامه ریزی از خانه های دیجیتال کانون حضرت معصومه (س، کانون محراب، کانون صاحب الزمان (عج) وکانون امام جعفر صادق (ع) دیدن کرد.

همچنین دیدار با مدیر فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان، شرکت در نشست هم اندیشی و توجیهی مراکز فرهنگی دیجیتال مساجد استان از دیگر برنامه های کاظمی در استان سمنان بود.