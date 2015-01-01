به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ حسین سلامی در دیدار "خالد متعب یاسین العبیدی" وزیر دفاع عراق و همراهانش، موفقیت های ارتش، دولت و ملت عراق در برابر تروریست های تکفیری در آمرلی، جرف‌الصخر و دیگر نقاط عراق را امیدوار کننده توصیف و تصریح کرد: این توفیقات نشان‌گر این بود که تحولات میدانی روند معکوسی را به سمت منافع ملت عراق در پیش دارد.

وی با بیان اینکه در نگاه ما عراق مطلوب عراقی یکپارچه، متحد، مقتدر و مستقل است، اظهار داشت: ظرفیت های پیشرفت عراق بسیار بزرگ است و به دلیل اهمیتی که عراق در ژئوپلیتیک جهان اسلام دارد، همواره مورد نظر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: از چشم‌انداز ژئوپلیتیک صهیونیست‌ها، کشورهای اسلامی باید کوچک و تجزیه شده و نباید ثبات و امنیت در این کشورها وجود داشته باشد.

داعش محصول تقاطع استراتژی آمریکا و برخی کشورهای منطقه است

سردار سلامی خاطرنشان کرد: یک معادله امنیتی وجود دارد که امنیت رژیم صهیونیستی را برابر با ناامنی کشورهای مسلمان می‌داند و معادله دیگری نیز عنوان می کند که قدرت رژیم صهیونیستی زمانی بزرگ است که قدرت کشورهای اسلامی ناچیز باشد و با کنار هم قراردادن این دو معادله، در می‌یابیم که بسیاری از راهبردهای آمریکا در منطقه از منظر خواستگاه‌های رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تحولات عراق و سوریه از این منظر قابل توجیه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با چنین سیاستی مخالف بوده و ما معتقدیم، اتفاقاتی که در عراق رخ داده به سرعت باید مهار شود.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای یاری رساندن به دولت مرکزی عراق در حفظ یکپارچگی، امنیت ملی، ثبات و تعادل اجتماعی عراق از هیچ کمک آموزشی، مستشاری و انتقال دانش و تجربه فروگذار نمی‌کند.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: احساسات عمیق به ملت عراق و شکست دادن سیاست بدخواهان کشورهای اسلامی، انگیزه های قوی است که ما را در پیگیری این موضوع یاری می کند.

وی تصریح کرد: عراق و سوریه امروز به عنوان منطقه آزمون در سیاست های قدرت‌های بزرگ انتخاب شده‌اند؛ منطقه ای که بذر اولیه راهبردهای آنها با عنوان ایجاد تفرقه در جهان اسلام در آنجا کاشته می‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه داعش را محصول تقاطع استراتژی مشترک آمریکا و برخی کشورهای منطقه دانست و اظهار داشت: ما تلاش داریم این پیوندهای استراتژیک را فرو بپاشیم که در صحنه عمل نیز شاهد وقوع این رخداد هستیم.

بهترین فرماندهان ما برای کمک به عراق شهید می‌شوند و مردم استقبال می‌کنند

سردار سلامی افزود: بهترین فرماندهان ما در راستای کمک مستشاری به عراق به شهادت می رسند و مردم ما با آغوش باز از این شهدا استقبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه در مقطع کنونی اراده آمریکا و اروپا در صحنه معادلات میدانی و عملیاتی عراق جاری نیست، گفت: زمانی که ما تکیه گاه سیاسی هم می‌شویم، انحصار سیاسی قدرت های بزرگ شکسته شده و موازنه قدرت اسلامی بوجود می آید و این منطق ما برای کمک به دولت و ملت عراق است.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را به کار می‌گیرد که ارتش، دولت و نیروهای مردمی عراق بتوانند بر معادلات امنیتی مسلط شوند.