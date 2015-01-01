به گزارش خبرگزاری مهر، خالد متعب یاسین العبیدی وزیر دفاع عراق در دیدار با سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه با تقدیر از وی به دلیل توصیف دقیق وضع موجود در عراق گفت: هر دو کشور ایران و عراق به توطئه‌های مشترک دشمنان واقف هستند و از این توطئه ها نیز، رژیم غاصب صهیونیستی بیشترین استفاده را می‌کند.

وی تصریح کرد: "داعش" خطر بزرگی برای جهان اسلام است و ما به نیابت از همه مسلمانان با تروریست های تکفیری می‌جنگیم.

وزیر دفاع عراق با ابراز نگرانی از رویکرد و عملکرد ائتلاف به اصطلاح ضد داعش گفت: با این شرایط ما به ایران به عنوان دوست و برادرمان در منطقه پناه آورده‌ایم و هیچ راهی جز همکاری و یکپارچگی برای مقابله با این توطئه بزرگ نداریم.

یاسین العبیدی در پایان در خصوص دستاوردهای سفر هیأت نظامی عراق به ایران اظهار داشت: در این سفر نتایج مثبتی از دیدارها حاصل شد و به وضوح دریافتیم که برادران ایرانی ما آمادگی کاملی به منظور کمک رساندن به ما داشته و دارند؛ امیدواریم حاصل این همکاری ها منجر به پیروزی در برابر تروریست های تکفیری داعش شود.