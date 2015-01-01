به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار مشاوران امور روحانیت استانداران سراسر کشور، فرارسیدن سالروز به امامت رسیدن حضرت ولی عصر را یادآور و امتداد غدیر خم دانست و گفت: توجه به آغاز امامت امام عصر برای ما بسیار امیدبخش است.

وی با بیان آیه ۲۶ از سوره انفال به تشریح ظلم‌هایی که در حق مسلمانان شده اشاره کرد و یادآور شد: ما جمعیتی بودیم که تمام سنگرها را از ما گرفته بودند ولی خداوند متعال لطف کرد که این انقلاب اسلامی به ثمر رسیده است.

وی با بیان اینکه شکر این نعمت بزرگ برای ما بسیار لازم است تصریح کرد: خوشبختانه سیاستی در اسلام و مملکت به وجود آمده که می‌خواهد سیاست اسلامی را در دنیا به نمایش بگذارد.

این مرجع تقلید افزود: در رساله‌های عملیه صحبتی از اقتصاد مقاومتی و سیاست اسلامی و... نیست و ما نمی‌خواهیم تقصیر را به گردن کسی بیندازیم ولی پس از اینکه انقلاب اسلامی به وجود آمد اسلام در تمام ابعادش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آیت‌الله نوری همدانی مشاورت امور مملکتی را مهم دانست و تاکید کرد: سنگرهایی که از شما و ما گرفته بودند، امروز در اختیار ما قرار گرفته بنابراین ابتدا باید به جایگاه خطیر خود توجه داشته باشید که تاثیرگذاری زیادی دارید.

سیاست توام با صداقت و حق باشد

وی سیاست توام با صداقت و حق و عدالت و ایجاد وحدت و اتحاد در بین مسلمانان را مهم دانست و گفت: در برابر این سیاست، رویه کشتار و تزویر و زر و سیاست صهیونیست‌ها و دست نشاندگان آنها وجود دارد.

استاد برجسته حوزه علمیه با انتقاد از سیاست‌های عربستان و بحرین اظهار کرد: بحرین خاستگاه علمای بزرگ شیعه بوده و یکی از بی‌عرضگی سلاطین ایرانی بوده که این کشور از ایران جدا شده است.

آیت‌الله نوری همدانی خطاب به مشاوران امور روحانیت استانداران گفت: اینکه می‌خواهیم سیاستی که بر اساس حق و عدالت است را در کشور بگسترانید کار بسیار مهمی است.

وی توجه مشاوران امور روحانیت را به عهدنامه مالک اشتر جلب کرد و افزود: یکی از کارهای شما مطالعه عهدنامه مالک اشتر باشد و باید به محتوای آن عمل کنید.

این مرجع تقلید بیان آثار و برکات انقلاب را یکی از وظایف مهم مشاوران امور روحانیت ذکر کرد و افزود: خدمات بسیاری در طول انقلاب به مردم شده و شما باید خدمات دولت را برای مردم بازگو کنید تا مردم نسبت به آینده امیدوار شوند.

وی با بیان اینکه ما با کل مسلمانان جهان حرف داریم که حق خودشان را از مستکبران جهان بگیرند، اظهار کرد: بیکاری و تورم باید از بین برود تا مردم بفهمند که انقلاب اسلامی چه خدمات به جامعه و ملت می‌کند.