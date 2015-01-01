شناسایی ۴۰ هزار شهروند اردبیلی دارای درآمد اما فاقد کار

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مناف زاده ظهر پنج شنبه در حاشیه بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این تعداد در سرشماری سال ۹۰ شناسایی شده اند.

وی افزود: این به این معنا است که ما در اردبیل بیش از ۴۰ هزار نفر شهروند که شغلی ندارند اما درآمد دارند، داریم.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تحلیل این رقم تاکید دارد که ممکن است این افراد به دلیل پشتوانه مالی خانواده چنین درآمدی را بدون کار کردن کسب می کنند.

مناف زاده با بیان اینکه این عدد قابل توجه است، تصریح کرد: چه آمار قابل استناد باشد و چه نباشد جای بحث داشته و نیاز به آمارگیری صحیح را تاکید دارد.

وی افزود: این تعداد در گروه جمعیت غیر فعال استان در سرشماری سال ۹۰ شناسایی شده اند و کل جمعیت غیر فعال استان در همان سال ۶۳۹ هزار و ۲۷۷ نفر است.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جمعیت غیر فعال را شامل محصل با رقم ۲۰۲ هزار و ۷۶۴ نفر و خانه دار با رقم ۳۲۴ هزار و ۳۸۳ نفر و رقم سایر و اظهار نشده ۷۱ هزار و ۶۱۸ نفر است.

به گفته مناف زاده در بخش سایر این تعداد در سرشماری ها پاسخ درست به آمار گیر نداده اند و از نظر علم آمار که معمولا ضریب خطای ۱۰ نفر را چشم پوشی می کند، خطای بالای دارد.

مناف زاده معتقد است به دلیل اینکه آمار استحصالی اشتغال و بیکاری درست محاسبه نمی شود نمی توان به صورت قطعی بر روی آن استناد کرد.

وی در خصوص محاسبه نرخ بیکاری گفت: در نرخی بیکاری جمعیت بیکار به جمعیت فعال تقسیم می شود که در بهار سال جاری نرخ بیکاری فصلی محاسبه شده استان اردبیل ۹.۱ درصد محاسبه شده است.