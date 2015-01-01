طرح چهار خطه کردن جاده ایلام - صالح آباد در دست اجراست

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگر مهر اظهار داشت: برنامه های مختلفی برای توسعه راه های استان به خصوص در مسیرهای مهم مثل جاده ایلام به مهران در دست اجراست که یکی از آنها چهار خطه کردن بخشی از این محور است.

وی بیان داشت: چهار خطه کردن ایلام به صالح آباد آغاز توسعه جاده های منهتی به شهرستان مهران است که این طرح نیز به طول ۱۰ کیلومتر و با قرارداد ۱۰۸ میلیارد ریالی هم اینک با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: راه های شریانی استان از ۴۵۱ کیلومتر در سالهای گذشته به ۶۵۴ کیلومتر افزایش یافته است و همچنین اعتبارات راهداری ایلام به ۳۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بهادری تصریح کرد: در برنامه میان مدت با رایزنی های صورت گرفته برای تامین اعتبار برنامه چهار خطه كردن جاده حمیل به ایلام و ایلام به مهران را در دستور كار داریم، و در بلند مدت پی گیر اتصال استان ایلام به شبكه ریلی هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی طرح چهار خطه کردن جاده ایلام - حمیل خبر داد و گفت: عملیات اجرایی تعریض این جاده در حال انجام است.