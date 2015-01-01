جاده دسترسی به سد معشوره احداث شد

هوشنگ بازوند صبح پنجشنبه در جریان بازدید از سد معشوره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جاده دسترسی به سد معشوره از سمت نورآباد به طول ۲۳ کیلومتر احداث شده است، اظهار داشت: کار زیرسازی این مسیر به طور کامل انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۱۶ کیلومتر از این مسیر آسفالت شده است، تصریح کرد: کار آسفالت هفت کیلومتر از مسیر دسترسی به سد معشوره باقی مانده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه پروزه احداث راه دسترسی به سد معشوره توسط قرارگاه خاتم(ص) صورت گرفته است، گفت: همچنین قیر یارانه ای برای آسفالت این مسیر توسط اداره کل راه و شهرسازی تامین شده است.

بازوند با بیان اینکه ۱۰۰ تن قیر یارانه ای برای آسفالت این مسیر دسترسی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: با احداث این مسیر علاوه بر دسترسی به سد معشوره، ۲۰ روستای مسیر نیز از راه دسترسی مناسب بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه پروژه احداث راه دسترسی به سد معشوره طی سال ۹۳-۹۲ و به مدت ۱۲ ماه اجرایی شد، افزود: همچنین کار آسفالت این مسیر یک ماه طول کشیده است.

سد معشوره قرار است به صورت بتنی دو قوسی بر روی رودخانه کشکان در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت احداث شود و آب مورد نیاز ۳۶ هزار هکتار از اراضی منطقه که هر ساله شاهد خسارات خشکسالی هستند را تامین کند.

حجم ذخیره آب این سد ۱.۶ میلیارد مترمکعب است و در صورت بهره برداری خواهد توانست که در بیکارترین استان کشور ۱۲ هزار شغل ایجاد کند.

همچنین برای اجرای آن مجوز تخصیص میزان ۲۷۱ میلیون متر مکعب آب از رودخانه کشکان ابلاغ شده که از میزان آب علاوه بر بخش کشاورزی، ۱۷ میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و ۶ میلیون متر مکعب برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده است.