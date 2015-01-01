به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی پس از بازدید سرزده از تمرین تیم ملی هندبال، در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هندبال یک سال با مشکلات و چالش روبرو بود که تنها به این رشته ضربه می‌زد. این مشکلات پیش از بازی‌های آسیایی اینچئون هم وجود داشت که باعث شد بازیکنان انسنجام لازم را نداشته و تیم ضعیف بشود. البته در این مدت حمایت نسبی از تیم و جذب برخی از افراد، مشکلات را کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه شرایط جدید باعث شد تا حدودی این چالش‌ها رفع شود، ادامه داد: هرچند اردوی آماده‌سازی این تیم در اسلونی محقق نشد اما اردوی ایتالیا به تیم ملی هندبال کمک می‌کند تا در جام جهانی توفیق خوبی داشته باشد. ضمن اینکه انتظارمان از ملی‌پوشان هندبال این است که بدون توجه به حاشیه‌ها در اختیار مربی قرار گرفته و با توجه به عنصر تیمی و فعالیت در چارچوب تاکتیک‌های مربی در مسابقات جهانی به میدان بروند که البته این روحیه در ورزشکاران ایجاد شده است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه درخصوص تغییر و تحولات در فدراسیون فوتبال نیز اینگونه اظهار نظر کرد: تغییر و تحولات خوب است و من را نیز تغییر بدهند، چه بهتر. وقتی افراد و مدیران یک فدراسیون نتوانند توقعات را برآورده کنند، باید افراد توانمند، باروحیه و تازه جایگزین شوند که این مساله با نظر و تشخیص رئیس آن فدراسیون انجام می‌شود.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا شما و وزارتخانه نیز در زمینه تغییرات صورت گرفته در فدراسیون فوتبال نظر مشورتی داده‌اید؟، تاکید کرد: حتما مشورت می‌کند و بدون نظر ما نیز نمی‌توانسته باشد. اگر نظر ما را بخواهند، به آنها مشورت داده و کمک‌شان خواهیم کرد.

گودرزی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا بحث وجود استعفای علی کفاشیان در وزارت ورزش صحت دارد؟ خاطرنشان کرد: منظور شما این است که این استعفا در ساختمان وزارت ورزش یا در اختیار وزیر ورزش؟ من استعفایی ندیدم و از این موضوع بی‌خبرم.

در ادامه خبرنگاری این سوال را پرسید که اگر علی کفاشیان استعفا بدهد، آن را می‌پدیرید؟ که وی اظهار کرد: اگر کفاشیان استعفا بدهد، باید آن را بررسی کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که با پادرمیانی‌‌ شما مشکل چند بازیکن تیم ملی فوتبال ایران حل شد و حالا فکر می‌کنید این تیم چه نتیجه‌ای در جام ملت‌های استرالیا بدست آورد؟، اینگونه اظهار نظر کرد: وقتی در اردوی تیم ملی فوتبال حضور یافتم، به بازیکنان تیم ملی گفتم چه رسالتی برعهده دارند و آنها نیز به این مساله آگاه هستند. بازیکنان که به سطح ملی می‌رسند، به خوبی می‌دانند با انگیزه قوی می‌بایست بر حاشیه‌ها و مشکلات غلبه کنند.

وی اضافه کرد: هرچند در یکی دو روز آخر مشکلاتی برای آنها پیش آمد و به من منتقل شد که یک روزه این مشکلات را برطرف کردم، موضوعی که به آرامش تیم کمک می‌کند. حالا این انتظار را از آنها داریم با ارائه بازی‌های خوب و جوانمردانه، نتیجه‌ای که تمایل داریم آنها ببرند و در هر سطحی که هستند، حریفان را شکست داده و قهرمان شوند.

گودرزی با بیان اینکه باید ابتدا اعضای هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی نام مهدی هاشمی را به وزارت خانه بدهند، سپس مذاکراتی صورت گرفته و بعد از آن ابلاغ همه یکباره زده می‌شود، در مورد وضعیت فدراسیون وزنه‌برداری هم اظهار کرد: نظر بازرسی کل کشور این است حضور در شورای شهر و ریاست فدراسیون هر دو شغل حساب می‌شود، پس به محض اینکه در بهمن‌ماه دوره رضازاده به اتمام برسد، سرپرست تعیین می‌کنیم.

وی در مورد اینکه رضازاده مجوز گرفته، اضافه کرد: چنین مجوزی وجود ندارد و فقط مجلس می‌تواند قانون را تفسیر کند که فعلا مجلس به این مساله کاری ندارد. تا این لحظه حضور همزمان اعضای شورای شهر و فدراسیون‌های ورزشی خلاف قانون است و امکان‌ پذیر نیست، پس رضازاده باید تکلیفش را روشن کند که در فدراسیون بماند یا شورای شهر.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا هندبال همانند بسکتبال، فوتبال و والیبال روند رو به رشدی را آغاز کرده، یادآور شد: هندبال هرچند در شروع راه است اما توانمندی‌های بالایی دارد. البته انتظار نداریم اولین حضورشان، برترین عملکردشان باشد اما باید به سطح کشورهای برتر جهان نزدیک شوند. درحال حاضر شرایط فراهم نبوده اما آنها روحیه رشد و پیشرفت را دارند.

وی در پاسخ به این سوال که انتخابات فدراسیون‌های پزشکی - ورزشی، هندبال و بسکتبال چه زمانی برگزار می‌شود؟، تاکید کرد: فدراسیون پزشکی برای برگزاری انتخابات منعی ندارد اما فدراسیون‌های هندبال و بسکتبال کاندیداهایی بازنشسته داشته که باید از هیات دولت درخواست مجوز کردند.

گودرزی در این خصوص اضافه کرد: فکر می‌کنم هیات دولت به کاندیداهای بسکتبال و هندبال مجوز ادامه کار بدهد که این موضوع باید به وزارت ورزش ابلاغ شود تا زمان برگزاری انتخابات را تعیین کنیم. ما منتظر وقتی هستیم که زمان انتخابات را مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه خیلی اهل مسافرت رفتن نیست، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم برای تماشای بازی‌های تیم ملی فوتبال به استرالیا می‌روم یا نه زیرا خیلی اهل مسافرت رفتن نیستم. شاید بروم شاید نروم.

وزیر ورزش و جوانان در مورد اینکه چه زمانی جشن تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پارآسیایی برگزار می‌شود؟، گفت: اوایل بهمن‌ماه ورزشکاران ملاقاتی با مقام معظم رهبری خواهند داشت و شاید سه چهار روز بعد از آن، با حضور رئیس جمهور مراسم تجلیل را برگزار کنیم.