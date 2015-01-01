نظارت بر سازمان ها و ادارات دولتی نیازمند عزم جدی و مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد پنجشنبه در دیدار با تعدادی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، ابتکار عمل خانواده‌های شهدای تبریز را در برگزاری جلسات با مسئولان استان در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات اداری، عملی قابل تحسین عنوان کرد و افزود: انعکاس مشکلات اداری به مسئولان مصداق عینی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه ایران اسلامی در فن‌آوری‌های نو، صنایع دفاعی و دانش‌بنیان در سطح دنیا و حضور مردم ولایت مدار در تمامی صحنه های انقلاب اظهار داشت: حوزه نظارت و بازرسی از بخش هایی است که برخی کاستی ها در آن وجود دارد که رفع این نواقص و نظارت بر سازمان ها و ادارات دولتی نیازمند عزم جدی مردم و مشارکت و ورود آنها در بعد نظارت و ارایه راهکارهای سازنده به مسئولان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی هدف از تشکیل کمیته بازرسی، نظارت و ارزشیابی ادارات در استانداری را خدمت رسانی ایده آل به مردم عنوان و تصریح کرد: همه فعالیت های سازمان ها، ادارات و ارگان های دولتی زیر ذره بین این کمیته بوده و به طور منظم رصد می شود.

پاکزاد در پایان تشکیل کمیته نظام سلامت اداری، احصا و اصلاح فرایندهای اداری، الکترونیکی کردن امور اداری، شناسایی گلوگاه‌ها و مصادیق فساد اداری از اقدامات دولت در راستای ریشه کن کردن فساد اداری برشمرد و گفت: تمام این اقدامات نشان از عزم جدی دولت تدبیر و امید برای مبارزه با فساد اداری است.