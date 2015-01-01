آتش سوزی در داروسازی سها/علت تاخیر در اطفای حریق

دکتر علی رضا زهرایی با اشاره به اینکه حادثه حریق کارخانه داروسازی سها در آخرین شیفت کاری روز گذشته (ساعت 18:55) رخ داد، به خبرنگار مهر گفت: به محض وقوع حادثه مراتب به آتش‌نشانی اطلاع داده شد که متاسفانه به علت اینکه آتش‌نشانی کمالشهر و هشتگرد از تجهیزات کافی برخوردار نبودند، اطفای حریق با یک ساعت تاخیر انجام شد.

وی توضیح داد: پس از گذشت یک ساعت از آتش‌سوزی در نهایت آتش‌نشانی کرج در محل حاضر شده و خوشبختانه از پیشروی حریق جلوگیری کردند.

مدیرعامل شرکت داروسازی سها اظهار کرد: خوشبختانه حادثه آتش‌سوزی خسارات جانی به دنبال نداشته و همکاران هلال‌احمر استان و پرسنل کارخانه با همه تلاش افرادی که در محل حادثه گرفتار شده بودند را به سرعت نجات دادند.

وی با بیان اینکه در یک ساعت نخست حادثه پرسنل سایت با استفاده از امکانات موجود برای کنترل آتش اقدام کردند، عنوان کرد: جاد دارد از تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی کرج که با تجهیزات و امکانات کافی، توانستند از سرایت حریق به انبار و سایر قسمت های کارخانه جلوگیری کنند، تقدیر و تشکر کنم.

زهرایی با اشاره به خسارت آتش سوزی، تاکید کرد: خوشبختانه با تغییر شرکت بیمه، و تحت پوشش قرار گرفتن شرکت بیمه آتش سوزی دانا، سقف بیمه افزایش یافته و در نتیجه همه خسارت های این حادثه توسط شرکت بیمه پوشش داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت داروسازی سها هلال احمر با اعلام اینکه علت آتش‌سوزی هنوز معلوم نیست، تصریح کرد: کارشناسان ارشد آتش‌نشانی از محل بازدید کرده و کارشناسان بیمه نیز برای روز شنبه اعلام بازدید کرده‎‌اند و لذا میزان خسارات و علت حادثه بزودی مشخص خواهد شد.