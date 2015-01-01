کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن دستگیری شیخ علی سلمان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی در بیانیه خود آورده است: دستگیری یکی از با نفوذترین و محبوب ترین چهره های برجسته بحرین، ادامه تحقیر مردمی است که به دنبال حقوق مدنی و اصلاحات سیاسی هستند.

شیخ علی سلمان رهبر گروه الوفاق، بزرگترین گروه سیاسی مخالف در بحرین پس از یک روز بازجویی در اداره کل تحقیقات جنایی در منامه تحت بازداشت قرار گرفته است.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی معتقد است که بازداشت شیخ علی سلمان بخشی از برنامه سرکوب حرکت مسالمت آمیزی است که با هدف اصلاح نطام پادشاهی خودکامه بحرین شکل گرفته است.

این کمیسیون می افزاید: حرکت اعتراضی مردم ادامه دارد، زیرا حکومت آل خلیفه به چشم پوشی خود از نتایج کمیسیون بین المللی تحقیق درباره رسیدگی به حوادث سال ۲۰۱۱ ، کشتار و شکنجه مردم معترض و نیز تخریب مساجد و اماکن مقدس ادامه می دهد.

مسعود شجره دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن هم گفت: دستگیری شیخ علی اثبات بیشتر ورشکستگی این رژیم مسخره است.

وی همچنین گفت: شاید این حرکت رژیم پاسخی به حمایتهای همه جانبه غرب و اطمینان بخشیدن به آنان در ادامه سرکوب مردم باشد.