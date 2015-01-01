تبعیت از رهبری زیرشاخه توحید است

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی آقا تهرانی در میزگردی تحت عنوان وحدت که در ششمین کنگره جمعیت ایثارگران و با حضور حسین فدایی، محمد نبی حبیبی و رضا آشتیانی برگزار شد با مورد توجه قرار دادن اهمیت وحدت و یکپارچه بودن اصولگرایان، گفت: ما باید در کارهایمان اخلاص داشته باشیم که اگر این گونه شود تحزب گرایی، سیاست زدگی و منیت‌ها کنار می رود.

آقاتهرانی تبعیت از رهبری را زیر شاخه توحید نامید و گفت: انسان موحد نمی تواند منکر ولایت شود.

وی همچنین با بیان اینکه ما باید در نشست ها و جلساتمان به یکدیگر راست بگوییم، گفت: ما باید خودسازی را که جهاد اکبر است مورد توجه قرار دهیم و برای خودسازی نیز مدیریت لازم است.

دبیر کل جبهه پایداری خاطرنشان کرد: اگر ما از اول درست حرکت کنیم بعضی از این اختلافات ظاهری میان بچه مذهبی ها پیش نخواهد آمد. لذا اهمیت مدیریت در این موضوع پررنگ می‌شود و ما باید این مسئله را به درستی مدیریت کنیم.

آقاتهرانی در ادامه با بیان اینکه ما برای بندگی خداوند باید هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی داشته باشیم، گفت: یعنی ما باید لحظه به لحظه نگاه کنیم که خواست خداوند متعال چیست.

وی تصریح کرد: حکومت اسلامی و سیاست اسلامی، ادعای بزرگی است که باید خودمان در عمل به قوانین و الزامات آن پایبند باشیم.

آقاتهرانی با تاکید بر اینکه راهی را که امام (ره) و رهبری شروع کرده‌اند باید به خوبی اداره و مدیریت کنیم، گفت: امام(ره) و رهبری سفره ای بزرگ برای ما پهن کرده اند اما ما عُرضه اداره آن را نداریم.