  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

آقاتهرانی در میزگرد وحدت:

تبعیت از رهبری زیرشاخه توحید است

تبعیت از رهبری زیرشاخه توحید است

دبیر کل جبهه پایداری با بیان اینکه ما باید در عمل پایبند به قوانین و الزامات حکومت و سیاست اسلامی باشیم، گفت: تبعیت از رهبری زیر شاخه توحید است و انسان موحد نمی‌تواند منکر ولایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی آقا تهرانی در میزگردی تحت عنوان وحدت که در ششمین کنگره جمعیت ایثارگران و با حضور حسین فدایی، محمد نبی حبیبی و رضا آشتیانی برگزار شد با مورد توجه قرار دادن اهمیت وحدت و یکپارچه بودن اصولگرایان، گفت: ما باید در کارهایمان اخلاص داشته باشیم که اگر این گونه شود تحزب گرایی، سیاست زدگی و منیت‌ها کنار می رود.

آقاتهرانی تبعیت از رهبری را زیر شاخه توحید نامید و گفت: انسان موحد نمی تواند منکر ولایت شود.

وی همچنین با بیان اینکه ما باید در نشست ها و جلساتمان به یکدیگر راست بگوییم، گفت: ما باید خودسازی را که جهاد اکبر است مورد توجه قرار دهیم و برای خودسازی نیز مدیریت لازم است.

دبیر کل جبهه پایداری خاطرنشان کرد: اگر ما از اول درست حرکت کنیم بعضی از این اختلافات ظاهری میان بچه مذهبی ها پیش نخواهد آمد. لذا اهمیت مدیریت در این موضوع پررنگ می‌شود و ما باید این مسئله را به درستی مدیریت کنیم.

آقاتهرانی در ادامه با بیان اینکه ما برای بندگی خداوند باید هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی داشته باشیم، گفت: یعنی ما باید لحظه به لحظه نگاه کنیم که خواست خداوند متعال چیست.

وی تصریح کرد: حکومت اسلامی و سیاست اسلامی، ادعای بزرگی است که باید خودمان در عمل به قوانین و الزامات آن پایبند باشیم.

آقاتهرانی با تاکید بر اینکه راهی را که امام (ره) و رهبری شروع کرده‌اند باید به خوبی اداره و مدیریت کنیم، گفت: امام(ره) و رهبری سفره ای بزرگ برای ما پهن کرده اند اما ما عُرضه اداره آن را نداریم.

 

کد مطلب 2453976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها