خبرهایی از فعالیتهای رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشور اندونزي با وزير اسبق امور ديني اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

ابراهيميان رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشور اندونزي با سعید عقیل حسین المنور وزير اسبق امور ديني اندونزي كه به عنوان استاد تمام دانشگاه شريف هدایت الله در رشته فقه و اصول فعاليت مي‌كند و به عنوان رئيس انجمن قاريان و حافظان اندونزي نیز تلاش هایی انجام می دهد، در خصوص فعالیت های قرآنی در اندونزی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

پرفسور سعید عقیل حسین المنور به عنوان داور در مسابقات بين المللي دانشجويي عازم جمهوري اسلامي ايران هستند كه رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به همين بهانه با وي ديدار و گفتگو كرد.

وي از سال 2001 تا 2004 به عنوان وزير دين اندونزي فعاليت كرد كه هم اكنون نيز با حزب حاكم رابطه خوبي داشته و تاكنون 8 بار نيز براي داوري مسابقات قرآني به ايران سفر كرده است كه در خاطرات خود مي‌گويد تاكنون دوبار اذان به سبك شيعيان گفته‌ام كه ضبط شده و در حسينه امام خميني و سالن مسابقات نيز پخش شد.

همچنین وزیر اسبق دین اندونزی در ادامه افزود: امروز جهانیان فهمیدند که اقتدار ایران به واسطه قدرت معنوی ولایت فقیه است.

ابراهيميان رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اندونزي در اين ديدار گفت: شایسته است از وجود شما براي تعميق روابط ديني و قرآني ميان ايران و اندونزي استفاده كرده كه در اين خصوص بايد برنامه‌ريزي شود.

وي گفت: پيشنهاد مي‌شود پس از بازگشت از ايران جلسه‌اي برگزار شده و در خصوص نحوه تعامل قرآني ميان دو كشور بحث و تبادل نظر شود.

در پایان این دیدار مقرر شد نحوه تعامل مرکز امور قرآنی وزارت علوم ایران با انجمن قاريان و حافظان اندونزي پس از بازگست استاد مورد بررسی قرار گیرد.

ديدار رايزن فرهنگي ایران با رئيس دانشگاه اسلامي علاالدين اندونزی

رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشور اندونزي با رئيس دانشگاه اسلامي علاالدين اين كشور ديدار کرد و در خصوص دعوت از مسئولان دارالحديث قم بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

اين دانشگاه در شهر ماكاسار قرار دارد كه در مركز استان سولاويسي جنوبي واقع شده است كه از شهرهاي مهم كشور اندونزي به حساب مي‌آيد.

اين دانشگاه با در اختيار داشتن حدود 30 هزار دانشجو در رديف يكي از مهمترين دانشگاه‌هاي اسلامي اندونزي به شمار مي‌آيد.

پرفسور دكتر عبدالقادر گسينگ در اين ديدار با تقدير از تلاش‌هاي رايزن فرهنگي ج.ا.ا گفت: با حمايت شما و همچنين از سوي دبيرخانه همايش جريان‌هاي تكفيري و افراطي از ديدگاه علماي اسلام، در اين همايش در قم شركت كردم.

وي گفت: ايران كشور بزرگ و قدرتمندي است كه توانسته تلاش‌هاي گسترده‌اي را نيز داشته باشد كه همه اينها به بركت وجود رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران است.

رئيس دانشگاه اسلامي علاالدين اندونزي عنوان داشت: تعامل مذاهب و اهل تسنن و تشيع در اين كشور ستودني است و بايد به عنوان الگويي براي ديگر كشورها مطرح باشد.

در ادامه ابراهيميان رايزن فرهنگي ج.ا.ا در كشور اندونزي به امضای تفاهمنامه اين دانشگاه و موسسه دارالحديث اشاره كرد و گفت: اين موسسه آمادگي دارد تا با حضور هئيت رئيسه آن در اين دانشگاه در راستاي گسترش تعاملات هر چه بيشتر گام بردارند.

وي عنوان داشت: بايد هر چه مي‌توانيم در گسترش تعاملات علمي و فرهنگي دو كشور تلاش كنيم و در اين زمينه مراكز علمي و حوزوي ايران آمادگي همكاري دارند.

در اين ديدار رئيس دانشگاه علاالدين با ابراز خوشحالي از حضور اعضاي هيئت رئيسه موسسه دارالحديث عنوان كرد با ارسال دعوت نامه رسمي براي حضور مسئولان در اين دانشگاه دعوت خواهم كرد.

ديدار رايزن فرهنگی ایران با مشاور مدیر امور بين الملل وزارت امور اجتماعي اندونزی

رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشور اندونزي با محمد آگوس مشاور مدیر امور بين الملل وزارت امور اجتماعي اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار محمد آگوس طي سخناني با اشاره به مديريت جمهوري اسلامي ايران در خصوص مسائل اجتماعي گفت: ايران در اين زمينه قابليت‌هاي بسياري دارد كه بايد به عنوان الگو از آن استفاده كرد.

وي گفت: توجه به رفع فقر، ناهنجاري هاي اجتماعي، كمك به نيازمندان و... از جمله مسائلي است كه ايران به خوبي در اين عرصه فعاليت كرده و بايد از تجربيات آنها استفاده كنيم.

ابراهيميان رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اندونزي نيز در اين ديدار گفت: كميته امداد امام خميني در ايران فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌دهد كه پيشنهاد مي‌شود وزارت اجتماعي اندونزي با مسئولان اين كميته ديداري داشته باشند.

وي گفت: كميته امداد امام خميني در خصوص رفع فقر، رفع مشكلات بيكاري، ايجاد اشتغال، رفع مشكلات بزهكاري و.... اقدامات بسيار مطلوبي انجام داده كه به عنوان الگو مطرح است.

در این دیدار مقرر شد بررسی های لازم جهت ایجاد رابطه بخش مربوطه وزارت امور اجتماعی اندونزی با کمیته امداد امام خمینی، انجام پذیرد.