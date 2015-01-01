به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار مشاوران امور روحانیت استانداران سراسر کشور اظهار کرد: ما از اول انقلاب اسلامی تاکنون با اینکه اساس نظام بر دوش روحانیت است و مردم روحانیت را به عنوان پیشانی این نظام تلقی میکنند، اما در دایره قوه مجریه حضور روشن و موثری برای روحانیت نمیبینیم.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات ولو رئیس جمهور روحانی بوده اما در میدان اجرا از روحانیت خبری نبوده است، افزود: گویا تلقی وجود داشته که روحانیت اصلا در مسائل اجرایی حضور نداشته باشد، یا حتی یک امام جمعه در مسائل اجرایی استان دخالت نکند.
آیتالله فاضل لنکرانی اضافه کرد: مردم از یک روحانی فقط انتظار برنامههای معنوی ندارند بلکه انتظار دارند روحانیون در مسائل مختلف شهر و روستا نقش موثر داشته باشند.
این عضو جامعه مدرسین به رابطه تعامل دولت و روحانیت اشاره کرد و گفت: یکی از نقشهای موثری که مشاوران امور روحانیت می توانند داشته باشند این است که دولت را نسبت به خدمت رسانی به مردم از مقوله شعار و الفاظ و حتی از چارچوب دست و پاگیر مسائل قانونی بیرون بیاورد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار اظهار کرد: این هنر یک روحانی است که خدمات دولت را برای مردم اطلاع رسانی کند.
وی همفکری برای افزایش زمینههای خدمت رسانی به مردم و منتقل کردن خدمات به بدنه جامعه را مهم دانست و افزود: مشاور امور روحانیت باید رابطه دو طرفه داشته باشد و دردها و مشکلات جامعه را به مسئولان منتقل کند.
امور روحانیت در استانها توسعه یابد
آیتالله فاضل لنکرانی خطاب به مشاوران امور روحانیت استانداران سراسر کشور تاکید کرد: یکی از دغدغههای شما باید توسعه امور روحانیت در استانها باشد. اگر یکی از بزرگان حوزه در استانی از دنیا برود، با فقر شخصیتهای روحانی در آن استان مواجه خواهیم بود.
وی توسعه روحانیت شیعه در داخل و خارج کشور را یکی از ضرورتهای مکتب شیعه بیان کرد و گفت: در دورههای گذشته با اینکه حکومت، حکومت ولایت فقیه بوده ولی دایره سربازان امام عصر توسعه واقعی پیدا نکرده است، بنابراین باید از موقعیتهای موجود برای توسعه امور روحانیت استفاده شود.
این استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه اختلافات بین مسئولان اجرایی استانها و روحانیت همیشه شکننده است و به دین مردم ضربه وارد میکند اظهار کرد: هیچ عنوانی بهتر از خدمت به دین و مردم در مکتب اسلام وجود ندارد.
وی بر لزوم نقش آفرینی مشاوران امور روحانیت در زمینه ایجاد ارتباط وسیع بین حکومت و مردم تاکید کرد و یادآور شد: همان گونه که مقام معظم رهبری از دولت حمایت میکنند شما هم باید در تحکیم و تقویت دولت کنونی کوشا باشید.
مخالفان دولت در ذهن مردم القاء میکردند که مسئولان هستهای استقلال کشور را میفروشند
آیتالله فاضل لنکرانی تاکید کرد: در دوران گذشته شعارهای فراوانی داده شده ولی مردم احساس نمیکردند دولت در متن مردم حضور واقعی داشته است، بنابراین شما باید کاری کنید که مردم احساس کنند دولت حضور واقعی در بین آنها دارد نه حضور ریاستی.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار رشد فعالیتهای هستهای در کشور را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: جریان هستهای بسیار مهم و سرنوشتساز است. چه دستهایی در کار بوده که جریان هستهای به اینجا نکشد ولی امروز شاهد رشد فعالیتهای هستهای هستیم.
عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: در چند ماه گذشته برخی از مخالفان دولت در ذهن مردم القا میکردند که مسئولان هستهای استقلال کشور را میفروشند و یک آبنبات تحویل میگیرند، در حالی که این مسئولان دنبال خدمت به نظام و مردم هستند.
آیتالله فاضل لنکرانی تاکید کرد: مسائل هستهای چنان رشد داشته که دنیا به آن اعتراف میکند، حتی اوباما تصریح میکند جمهوری اسلامی یکی از کشورهای موفق و مهم در منطقه است.
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