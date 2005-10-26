واحدهاي برتر بيمه و درمان سازمان تامين اجتماعي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، 22 واحد بيمه اي و درماني اين سازمان موفق به كسب مقام هاي برتر و لوح تقدير در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع از سوي استانداريهاي سراسر كشور شدند كه از اين بين اداره كل تامين اجتماعي استان يزد حائز رتبه عالي، اداره تامين اجتماعي استان همدان رتبه برتر و استان هاي زنجان ، هرمزگان و گلستان مقام اول را كسب كردن و از بين مديريت هاي درمان تامين اجتماعي ، استانهاي تهران ، آذربايجان شرقي، ايلام و لرستان رتبه برترو استانهاي قم، سيستان و بلوچستان ، زنجان ، كهكيلويه و بوير احمد و يزد حائز رتبه اول شدند .

بر اساس اين گزارش ، 10 شعبه تامين اجتماعي نيز موفق به كسب مقام در طرح تكريم شدند كه شبعه بافق دستگاه برتر و شعب 2 زاهدان ، كنارك، خاش و خدابنده رتبه اول را بدست آوردند.

گفتني است ، در جشنواره شهيد رجايي نيز 34 واحد بيمه اي ، درماني و شعب اين سازمان از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزيده شدند كه در سطح ادارات كل بيمه اي ، استانهاي مازندران و هرمزگان واحد نمونه و استانهاي فارس، زنجان، چهارمحال و بختياري به عنوان واحدهاي برتر شناخته شدند.

در مديريت هاي درمان سراسر كشور نيز استان هاي چهارمحال و بختياري ، مازندران و همدان و در سطح شعب سراسر كشور نيز شعب گچساران ، ياسوج ، دهدشت ، سي سخت، خدابنده ، رودان و خاتم رتبه برتر را كسب كردند.