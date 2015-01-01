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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

فراست طلب:

مهارت های تعلیمی در برنامه های تربیتی زندانهای قزوین لحاظ می شود

مهارت های تعلیمی در برنامه های تربیتی زندانهای قزوین لحاظ می شود

قزوین- مديركل زندانهای استان قزوين گفت: با لحاظ کردن مهارتهای تعلیمی در برنامه های تربیتی و اصلاحی زندانیان زمینه تغییر رفتارها در مددجویان بخوبی فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فراست طلب روز دوشنبه در جلسه شورای اداری زندانهای استان با بیان ضرورت شناخت و دستیابی به مهارت های تعلیمی و تربیتی اظهارداشت: زینت علم و دانش به عمل کردن آموخته هاست و این موضوع باید در برنامه های تربیتی زندانها نهادینه شود.

وی با اشاره مهارتها و فنون تعلیمی و تربیتی و جایگاه آن در امور زندان گفت: برای دستیابی به هر موفقیتی لازم است افراد به یك دسته از مهارت ها مجهز شوند كه در رآس آن آشنایی با شیوهای بكارگیری آموخته ها و اندوخته هاست و عدم آشنایی با این شیوه ها و مفاهیم باعث می شود بسیاری از افراد نتوانند به اتكاء آموخته های خود بدرستی عمل كنند.

فراست طلب تصریح کرد: فراهم كردن بستر علم آموزی از اهداف مهم تعلیم و تربیت است و این کار زمانی مفید است كه با عمل همراه باشد و تعلیم و تربیت صحیح نیز در سایه علم همراه با عمل حاصل می شود.

مدیركل زندانهای استان قزوین عمل به آموخته ها را لازمه كار در زندانها دانست و یادآورشد: برنامه تعلیمی آموخته های افراد را درپایان دوره افزایش می دهد و برنامه های تربیتی علم و اطلاعاتی را در اختیار افراد قرار می دهد كه از طریق آن می توانند به تعالی و رشد برسند.

فراست طلب اظهارداشت: برنامه های تربیتی یا آموزشی  باید به مرحله عملیاتی برسد تا بتوانیم برنامه های پیش بینی شذ=ده را به نتیجه برسانیم تا کارها نتیجه بخش باشد.

وی تصریح كرد: تربیت باید سازمان یافته تر از تعلیم باشد زیرا نتیجه یك علم و اطلاعات سازمان نیافته سردرگمی و ابهام است بنابراین اگر برنامه های تعلیمی و تربیتی به خوبی صورت نگیرد اهداف را محقق نکرده و كارها به نتیجه نمی رسد.

فراست طلب افزود: باید تلاش کنیم با افزایش اطلاعات عمومی، دینی و اسلامی موجب تغییر در رفتار مددجویان شویم تا زمینه بازگشت سریعتر و مطلوبتر آنها به اجتماع فراهم شود.

کد مطلب 2454020

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