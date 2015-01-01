به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با فعالیت این کمیته ها تغییرات محسوسی در بازار اتفاق خواهد افتاد.

وی این کمیته ها را کمیته نظارت بر آرد و نان، نظارت بر مواد پروتئینی، لبنی و میوه و نظارت بر سایر مسائل بازارعنوان کرد و اظهار داشت: با دستور استاندار استان این کمیته ها به شکلی جدی تر از گذشته در راستای نظارت بر قیمتها و بهداشت مواد غذایی عمل خواهند کرد.

دیودیده با بیان اینکه ریاست این سه کمیته بر عهده استاندار خواهد بود، اظهار داشت: کمیته های نظارت بر آرد و نان و نظارت بر سایر مسائل بازار با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و کمیته نظارت بر مواد پروتئینی، لبنی و میوه با محوریت جهاد کشاورزی و عضویت نهادهای مرتبط همچون دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی بازار استان را به شکلی مطلوب رصد خواهند کرد.

وی گفت: رسالت اصلی کمیته نظارت بر آرد و نان قیمت گذاری انواع نان، نظارت بر فعالیت واحدهای خبازی، پیگیری برای ارتقای کیفیت و سیاستگذاری های مؤثر دیگر در این حوزه خواهد بود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به حجم وسیع فعالیت های انجام شده طی دوهفته اخیر تحت عنوان نهضت ارتقا کیفیت نان در استان و استفاده از ابزارها و سیاست های تشویقی، ایجاد فضای رقابتی و اعمال جرائم، پلمپ و قطع سهمیه خبازان متخلف، اثرات این اقدامات را در سطح استان بسیار مشهود دانست.

دیودیده تاکید کرد: نظارت بر برخی صنوف مورد تاکید استاندار همانند پوشاک که انتقاد بر نحوه کار آنها وجود دارد در دستور کار قرار گرفته و گشت های مشترک بازرسی، اقدامات بازدارنده و تنبیهی برای فعالین متخلف در صنف پوشاکی و سایر صنوف متخلف به شکل وسیع انجام خواهد گرفت.

وی گفت: کهگیلویه و بویراحمد استانی مصرف کننده و وارد کننده محصولات تولیدی استانهای دیگر است و با این وجود قیمت بسیار از محصولات، کالاها و خدمات از بسیاری از استانها در سطح کشور پایین تر است و تلاش خواهیم کرد این روند ادامه یابد.

دیودیده افزود: اگر اشکالی در برخی موارد محدود و بخصوص وجود دارد در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و اصلاح خواهد شد.