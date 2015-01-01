آموزش های فنی و حرفه ای اولویت اشتغال در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصای ظهر پنجشنبه در جلسه کار گروه اشتغال،بر لزوم ارائه آمار دقیق و بدون اشتباه از سوی دستگاههای ذیربط در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان آمارهای نادرست در جلسه ای رسمی ارائه ندهند زیرا اصلاح مجدد آن چندان خوب نیست.



وی اظهار داشت: ارائه آمار تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی از سوی اداره تعاون درست و واقعی نیست.

استاندار زنجان گفت: در جلسات بعدی کار گروه باید آمار درست گزارش شود تا بتوان براساس آنها برنامه ریزی مدون در دستور کار قرار گیرد.

انصاری تاکید کرد: توزیع تسهیلات وظیفه اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی است و در این کار گروه نباید در ارتباط با تسهیلات بانکی تصمیمی اتخاذ شود.

وی افزود: در راستای توسعه اشتغال استان باید منابع به واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند تخصیص یابد.

استاندار زنجان یاد آورشد: توسعه بخش خدمات و امکان فرصت های جدید شغلی در این حوزه نیز از دیگر برنامه های اولویت دار کار گروه اشتغال در سال جاری است و در این راستا حوزه خدمات توان لازم برای توسعه را دارد ولی متاسفانه این حوزه متولی خاصی ندارد.

انصاری گفت: طرح های اولویت دار این استان به ویژه از محل صندوق توسعه ملی با توجه به ماههای پایانی سال زودتر از موعد باید به بانک های عامل ارسال شود.

وی در ادامه افزود: در ابتدای سال جاری دو اولویت مهم و اساسی در حوزه اشتغال در نظر گرفته شد که از سوی متولیان چندان جدی گرفته نشد.

استاندار زنجان ابراز کرد: توسعه حمل نقل درون و برون و بین شهری ظرفیت خوبی برای توسعه دارد و تخصیص تسهیلات نیز از طریق سیستم بانکی به سهولت انجام می گیرد.

انصاری گفت: در حوزه اشتغال باید مدل های توسعه ای این حوزه مورد توجه قرار گیرد و در این میان براساس بررسی هایی که صرت گرفته مردم استان به دنبال اشتغال به اصصلاح «مزد بگیری» و دریافت حقوق ماهانه و بیمه ثابت هستند که در توسعه اشتغال بسیاری موثر بوده و مشکلات را رفع می کند.

وی گفت: تحقق این مهم نیاز به مساعدت فنی و حرفه ای و تعاون داردو در این میان ارائه گزارش از سوی فنی و حرفه ای ملاک نیست بلکه خروجی کار و اشتغال ایجاد شده برای کار آوزان مهم است.

استاندار زنجان تاکید کرد: درحال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی این استان بیکار هستند و نمی توانند به بخش خصوصی جذب شوند که ارائه آموزش های تخصصی در حوزه it در توسعه اشتغال استان بسیار موثر است و تحقق این مهم باعث اشتغال هزار نفری در استان می شود.

انصاری افزود: بر این اساس اداره کل فنی و حرفه ای وظیفه دارد بسته پیشنهادی مدل مختلف آموزش فنی و حرفه ای را در جلسات آتی این کار گروه ارائه دهد.