فیلم شیار ۱۴۳ در شهر آبیک اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسمی با حضور خانواده شهدا و مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابیک فیلم شیار ۱۴۳ همزمان با تهران در آبیک نیز اکران شد.

فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک در فرهنگسرای باران به نمایش درآمده و به مدت سه روز به روی پرده خواهد بود و علاقه مندان می توانند برای هماهنگی و تهیه بلیط با شماره ۳۲۸۲۷۰۰۱ تماس بگیرند.

فیلم سینمایی شیار ۱۴۳ فیلمی با محوریت دفاع مقدس است که با اقتباس از رمان چشم سوم نوشته نرگس آبیار به موضوع مادران شهید در دفاع مقدس پرداخته است.

اکران این فیلم در سینماهای قزوین هم با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شده است.