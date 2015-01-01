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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

مرگدری:

پیش نویس طرح منطقه آزاد اینچه برون تا هفته آینده به دولت ارسال می شود

پیش نویس طرح منطقه آزاد اینچه برون تا هفته آینده به دولت ارسال می شود

گرگان- معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار گلستان گفت: دوشنبه آینده سند پیش نویس منطقه آزاد اینچه برون نهایی شده و به دفتر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: مسائل ترمینال غلات و منطقه ویژه اقتصادی  هم همز مان رصد می شود و پیگیر مکاتبه معاهده بین المللی راه آهن ایران ترکمنستان و قزاقستان و حل مسائل کمرگی آن از طریق وزارت کشور هم هستیم.

وی بیان کرد: در راستای طرح فاینانس  ادارات راه و شهرسازی، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و دانشگاه گلستان طرح های خود را تا دو هفته دیگر ارائه می کنند که بعد از ارائه طرح به دنبال گرفتن موافقت های آن هستیم و اعتقاد داریم بخش اعظم مشکلات اعتباری و بودجه ای پروژه های استان از طریق فاینانس حل خواهد شد.

مرگدری در ادامه افزود: در مکاتبه با نهاد ریاست جمهوری به فقر منابع مالی استان اشاره کرده ایم که باید از منابع ملی در راستای کمک به استان اعتبارتی به استان تعلق گیرد و بخشی از خواسته های استان محقق شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان در ادامه بیان کرد: ۳۲ مغایرت در خصوص مصوباتی که در نهاد ریاست جمهوری درباره استان انجام شده بود با مکاتباتی که پس از آن به استان ارائه شده است وجود دارد که بیشتر در حوزه آب و راه و شهرسازی است که در حال رصد موضوع و حل آن هستیم.

۶۰۰ برنامه اقتصاد مقاومتی در استان تهیه شده است

وی با بیان این که  آن چه در نهاد ریاست جمهوری مصوب شده است را از نهاد خواستاریم، گفت: رویکرد اصلی بودجه ۹۴ اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است که ۶۰۰ برنامه برای اجرای آن تهیه شده است و تداوم پی گیری های مصوبات سفر از دیگر رویکرهای بودجه ۹۴ است.

مرگدری خاطرنشان کرد: بهره گیری از فرصت های منطقه ای و ارتباط همسایگان، افزایش منابع درآمدی استان در قالب اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت، کاهش نرخ تورم  و بهبود رفاه اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار و تداوم قانون هدفمندسازی یارانه ها ازدیگر رویکردهای بودجه ۹۴ است.

کد مطلب 2454043

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