به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران ناحیه یک و 2 آموزش و پرورش شهرستان زنجان صبح پنج شنبه ضمن حضور در بیت آیتالله سید محمد حسینی زنجانی از وی عیادت کردند.
در این دیدار آیتالله سید محمد حسینی زنجانی با اشاره به حضور افراد باسواد و توانمند در دو نهاد حوزه علمیه و آموزش و پرورش اظهار داشت: نباید افراد توانمند در نهادهای آموزشی مهجور بمانند.
وی با اشاره به اینکه شاه کلید تعلیم و تربیت در سیستم آموزشی تعامل مناسب با دانشآموزان است، تاکید کرد: رفتار مناسب با علمآموزان تاثیر بهسزایی در میزان یادگیری این افراد دارد.
این مرجع تقلید بر نهادینه کردن نماز در مدارس استان زنجان تاکید و اضافه کرد: میتوان با روشهای صحیح آموزشی نقش ارزندهای در جذب دانشآموزان در انجام این فریضه دینی در بین نسل آینده ایفا کرد.
حسینیزنجانی با اشاره به لزوم حضور روحانیون در مدارس گفت: روحانیونی که به منظور ترویج اسلام در مدارس حضور دارند باید نسبت به شرایط زمان خود آگاهی کامل داشته باشند.
وی استاد رضا روزبه را از شخصیتهای برجسته استان زنجان خواند و اعلام کرد: سواد علمی، تقوا و دیانت از مهمترین ویژگیهای استاد روزبه بود.
در ادامه این دیدار مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان خواستار حضور فعال مبلغان دینی در مدارس شد و اظهار کرد: حضور مبلغان زمینه پرورش نسل معتقد و دینی را فراهم میکند.
حسن مظفری با اشاره به اینکه باید از تجربیات حوزه در زمینه آموزش دانشآموزان استفاده شود، گفت: تعامل آموزش و پرورش و حوزه میتواند تاثیر بهسزایی در تربیت دانشآموزان داشته باشد.
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